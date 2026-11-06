تهران پیشنهادی را درباره برنامه هسته‌ای به واسطه قطر به آمریکا ارسال کرد اما مذاکره را به اجرای هفت خواسته مشروط دانست. ترامپ سه گزینه نظامی و دیپلماتیک را بررسی می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی جدید را در مورد برنامه هسته‌ای خود از طریق میانجی‌گری کشور قطر به دولت آمریکا ارسال کرده است. این خبر را یک مقام ارشد ایران ی به خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. اما تهران شرط اصلی برای آغاز هرگونه گفت‌وگو درباره این پیشنهاد را اجرای هفت خواسته مشخص از سوی واشنگتن دانسته است.

شرایط دیپلماتیک تهران و واکنش واشنگتن

به گزارش جمعه پانزدهم آبان ماه منتشر شده توسط رویترز، آمریکا در حال بررسی این پیشنهاد هسته‌ای است. با این حال، مقامات آمریکایی هنوز جزئیات دقیقی از محتوای این پیشنهاد منتشر نکرده‌اند. نیویورک‌تایمز نیز به نقل از پنج مقام آگاه گزارش داده که تهران پیشنهادهای مشخصی درباره آینده برنامه هسته‌ای خود در حال بررسی است.

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در همین راستا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر خود به روسیه در تاریخ چهاردهم آبان اعلام کرد که تا زمانی که هفت شرط تهران اجرا نشود، کشورمان نه تنگه هرمز را باز می‌کند و نه وارد مذاکره می‌شود. خواسته‌های اصلی ایران شامل رفع تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و دریافت غرامت جنگی است. دوحه در روزهای اخیر تلاش‌های میانجی‌گری خود را میان تهران و واشنگتن افزایش داده است.

سناریوهای امنیتی و گزینه‌های نظامی آمریکا

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در تاریخ پانزدهم آبان و پس از مشورت با مشاوران امنیت ملی خود، سه گزینه را برای مواجهه با ایران مطرح کرد. این گزینه‌ها شامل آغاز حملات نظامی جدید، ادامه فشارهای اقتصادی بر حکومت ایران و یا دستیابی به توافقی است که امتیازات قابل توجهی به تهران بدهد.

نگرانی‌ها از آغاز دوباره جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده افزایش یافته است. رییس‌جمهوری آمریکا احتمال ازسرگیری عملیات نظامی پس از انتخابات را رد نکرده است. در مقابل، تهران نیز اعلام کرده که در صورت شروع دوباره جنگ، پاسخ خود را گسترش خواهد داد. این در حالی است که تنش‌ها پس از حملات به اسرائیل و کشورهای خلیج فارس و درگیری‌های منطقه‌ای همچنان بالا است.

تحولات نظامی اسرائیل و همگرایی با واشنگتن

بر اساس گزارش‌های وای‌نت، احتمال حمله به ایران پس از انتخابات در اسرائیل و آمریکا همچنان مطرح است. تحرکات نظامی آمریکا تاکنون به تقویت نیروها در جنوب اسرائیل و جابه‌جایی‌هایی در دریای عرب محدود بوده است. مقامات دفاعی آمریکا تاکید دارند که این وضعیت می‌تواند بسته به تصمیمات جدید واشنگتن به سرعت تغییر کند.

ارتش اسرائیل نیز رویه‌های عملیاتی خود را بازبینی کرده و برای احتمال ازسرگیری نبرد آماده می‌ماند. اسرائیل و آمریکا عملیات پیشین موسوم به شیر غران را برای تضعیف حکومت ایران آغاز کردند. اما اکنون بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل از سرنگونی حکومت ایران سخن می‌گوید، در حالی که برخی در آمریکا خواهان تضعیف سریع‌تر ایران برای چانه‌زنی بهتر هستند.

پیامدهای سیاسی و نظامی در منطقه

پیش از انتخابات اسرائیل، تمایل نتانیاهو و یسرائیل کاتز وزیر دفاع به اجرای عملیات مشخص در ایران، باعث تنش با ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش شد. زامیر نگران بود که آغاز یک عملیات بزرگ علیه ایران منجر به لغو انتخابات شود. پس از انتخابات نیز نگرانی درباره پیامدهای چنین عملیاتی و آسیب به مناطق داخلی اسرائیل ادامه دارد.

نیروهای اسرائیلی در امتداد مرز لبنان به عملیات پاک‌سازی ادامه می‌دهند و بخش زیادی از فعالیت‌ها بر آماده‌سازی مواضع برای زمستان متمرکز است. در کرانه باختری نیز ارتش اسرائیل می‌کوشد از تشدید درگیری‌ها جلوگیری کند اما گسترش شهرک‌های صهیونیستی به ویژه در شمال کرانه باختری شتاب گرفته است. این روند فشار شدیدی بر ارتش اسرائیل وارد کرده است.

مارک اِسپر وزیر دفاع پیشین آمریکا در ویدئویی در مقابل پنتاگون، جنگ با حکومت ایران را تلاشی شجاعانه و تاریخی خواند. او اعلام کرد آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ترامپ نیز در تاریخ پنجشنبه در دفتر بیضی شکل کاخ سفید از عملکرد وزیر جنگ خود تمجید کرد.