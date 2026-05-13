ایران خودرو در حالی یکی از بحرانیترین دورههای خود را تجربه میکند که فعالان زنجیره تأمین، ریشه بحران را نه صرفا در جنگ و تحریم، بلکه در سالها مدیریت ناکارآمد، قیمتگذاری دستوری و فرسایش مالی خودروسازان جستوجو میکنند.
پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه، تحریم و محاصره دریایی، جهش 400 درصدی قیمت مواد اولیه و اصرار بر قیمت دستوری، صنعت خودرو را به فروپاشی کشانده است.
قطعهسازان در آستانه ورشکستگی و تأمین مواد اولیه برای صنایع خودرویی نیز با افت قابل توجه مواجه شدهاند، به طوری که حدود یک میلیون شغل در معرض خطر قرار گرفتهاند. 20 سال پیش، کنار جاده مخصوص کرج که میایستادی، صدای پرسهای بزرگ ایران خودرو تا کیلومترها آنطرفتر میرفت. آن روزها صنعت خودرو یعنی غرور صنعتی ایران. اما امروز اگر همان جا بایستی، چیزی جز سکوت نمیشناسی.
گاهی یک کارگر با نگاهی خسته از در بیرون میآید، بدون اینکه بداند فردا سر کار هست یا نه. این فقط حال یک کارخانه نیست؛ این قصه تمام صنعت خودروی ایران است؛ غولی که نفسهایش به شماره افتاده
