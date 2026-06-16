با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر نیوزیلند به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند.
با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر نیوزیلند به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند.
پیشتر دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.
» این درحالی است که ساعتی پیش نیویورک تایمز گزارش داد که ممنوعیت ورود پرچمهای شیروخورشید ایران به جام جهانی که از سوی فیفا اعمال شده بود، پس از برگزاری یک جلسه اضطراری در دادگاهی در لسآنجلس در روز دوشنبه تایید شد
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