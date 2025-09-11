وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم خبر داد که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیده‌اند و بازرسان آژانس پس از تایید مجلس و شورای عالی امنیت ملی از اماکن هسته‌ای ایران بازرسی خواهند کرد.

وزیر خارجه ایران، حسین امیرعبداللهیان، روز جمعه (28 شهریور) در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از «ارزیابی‌هایی ‌که در تاسیسات هسته‌ای بمباران شده صورت گرفته» خبر داد و گفت: « ذخیره اورانیوم غنی شده ایران «زیر آوار تاسیسات هسته‌ای بمباران شده است.» ایشان افزود: «اینکه مواد قابل دسترسی است یا نه سازمان انرژی اتمی در حال ارزیابی است و پس از ارزیابی به شورای امنیت ملی اعلام خواهد کرد و شورای امنیت ملی با درنظر گرفته دغدغه‌های امنیتی تصمیم می‌گیرد چه اقدامی با این گزارش صورت بگیرد.

» وزیر خارجه ایران همچنین اظهار داشت: « اعتبار این توافق تا زمانی است که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران انجام نشود؛ به خصوص اسنپ بک (مکانیسم ماشه) و اگر فعال شود، از نظر ما این توافق دیگر اعتباری ندارد.» عباس عراقچی در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران همچنین گفته بازرسان آژانس پس از تایید مجلس و شورای عالی امنیت ملی از اماکن هسته‌ای ایران بازرسی خواهند کرد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به سؤالی درباره بازرسی آژانس از اماکن هسته‌ای بمباران شده از طرف اسرائیل، گفت: «مجموعه‌ای از اقدامات ‌محیط زیستی و ایمنی باید در این تأسیسات انجام شود. بر اساس توافق، تا زمانی که ایران این اقدامات لازم را به انجام نرساند، هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت.»خبر توافق ایران و آژانس بر سر «شیونامه‌» همکاری، روز سه‌شنبه در میانه نشست فصلی شورای حکام آژانس منتشر شد و با انتقاد گروه‌های تندرو و منتقدان دولت پزشکیان در ایران روبرو شده است. هنوز جزئیات این «شیوه‌‌نامه» همکاری منتشر نشده است و رافائل گروسی، رئیس آژانس و عباس عراقچی هر یک روایت خود را از آن ارائه داده‌اند.





bbcpersian / 🏆 15. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

İran Agreement IAEA Nuclear Inspection Sabotage Uranium

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها