جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره مذاکرات فشرده چند ماهه با آمریکا و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ را نهایی کرد. طبق توافقات جدید، تمامی جنگ و عملیات نظامی از جمله در لبنان به صورت فوری و دائمی پایان می‌یابد و محاصره دریایی نیز بلافاصله کاملاً رفع می‌شود.

به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند: جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن امریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه، و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکات پایان جنگ (مذاکات اسلام آباد) را میان ایران و امریکا در شامگاه 24 خرداد ماه، نهایی کرد.

بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. مذاکرات برای توافق نهایی، به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از تلاش های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر قدردانی می کند





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