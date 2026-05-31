اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، تأیید کرد که پرونده هسته‌ای از روی میز مذاکره و گفت‌وگو با ایالات متحده برداشته شده است. او افزود که مذاکرات در حال انجام است، اما ما به توافق نهایی نرسیده‌ایم و می‌دانیم که آنها نتیجه‌ای نخواهند داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تأیید کرد که پرونده هسته‌ای از روی میز مذاکره و گفت‌وگو با ایالات متحده برداشته شده است.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با تأیید اینکه پرونده هسته‌ای از روی میز مذاکره و گفت‌وگو با ایالات متحده برداشته شده است، اظهار کرد: مذاکرات در حال انجام است، اما ما به توافق نهایی نرسیده‌ایم و می‌دانیم که آنها نتیجه‌ای نخواهند داشت. او افزود که اظهارات متعدد رئیس جمهور آمریکا چیزی جز دروغ‌هایی با هدف دستیابی به منافع خود و کنترل قیمت جهانی انرژی نیست.

این نماینده مجلس گفت: پرونده هسته‌ای برای مذاکره نبوده و نخواهد بود. مذاکرات فعلی بر پایان دادن کامل به جنگ متمرکز است. او توضیح داد که ایران در حال حاضر در حال مذاکره در مورد جلوگیری از تکرار جنگ، پرداخت غرامت، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و لغو محاصره دریایی است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran United States Nuclear Negotiations War On Terror Iran-United States Relations

United States Latest News, United States Headlines