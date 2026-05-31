اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با تأیید اینکه پرونده هستهای از روی میز مذاکره و گفتوگو با ایالات متحده برداشته شده است، اظهار کرد: مذاکرات در حال انجام است، اما ما به توافق نهایی نرسیدهایم و میدانیم که آنها نتیجهای نخواهند داشت. او افزود که اظهارات متعدد رئیس جمهور آمریکا چیزی جز دروغهایی با هدف دستیابی به منافع خود و کنترل قیمت جهانی انرژی نیست.
این نماینده مجلس گفت: پرونده هستهای برای مذاکره نبوده و نخواهد بود. مذاکرات فعلی بر پایان دادن کامل به جنگ متمرکز است. او توضیح داد که ایران در حال حاضر در حال مذاکره در مورد جلوگیری از تکرار جنگ، پرداخت غرامت، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و لغو محاصره دریایی است
