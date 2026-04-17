گزارشها حاکی از ادامه انتقال کشتی به کشتی نفت ایران در نزدیکی سنگاپور برای دور زدن تحریمها و حفظ تجارت با چین است. در همین حال، بحثهایی درباره احتمال ارائه سیستمهای راداری پیشرفته چین به ایران و تغییرات در ساختار قدرت ایران پس از حذف رهبران ارشد مطرح شده است. همچنین، کمیته بینالمللی نجات از آتشبس بین اسرائیل و لبنان استقبال کرده است.
در حالی که جنگ در خاورمیانه شعلهور است، ایران با خلاقیت در دور زدن تحریم ها، مسیرهای تجاری خود را در سایه ادامه میدهد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که انتقال کشتی به کشتی نفت ایران ، هزاران کیلومتر دورتر از تنگه هرمز و در نزدیکی سنگاپور، به تهران در حفظ تجارت با چین کمک شایانی کرده است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نزدیک به ۴۰۰ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی، از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا هدف تحریم قرار گرفتهاند.
این کشتیها که اغلب فرسوده و بخشی از «ناوگان ارواح» ایران محسوب میشوند، با بهرهگیری از ساختارهای مالکیت مبهم، پرچمهای دروغین، فقدان بیمه و دستکاری دادههای جیپیاس، سعی در پنهان ماندن از دید ناظران دارند. انتقال نفت در آبهای آزاد به این ناوگان اجازه میدهد تا محمولهها را «پولشویی» کرده و مبدا واقعی آنها را پنهان سازند. منطقه در نزدیکی مالزی و سنگاپور، که حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شبه جزیره مالایا قرار دارد، به مرکز استراتژیک برای این انتقالهای نفتی تبدیل شده است. تصاویر ماهوارهای نشاندهنده دهها عملیات انتقال نفت بین کشتیها در هر هفته در این منطقه است. از سوی دیگر، ابعاد اتحادهای نوظهور در بحبوحه تنشهای منطقهای نیز در حال آشکار شدن است. شبکههای خبری غربی به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادهاند که چین در حال بررسی ارائه سیستمهای راداری پیشرفته به ایران است. این سیستمها که از فرکانس بالا بهره میبرند، توانایی بالایی در تصویربرداری دقیق، ردیابی اهداف کوچک و حتی شناسایی پرندههای رادارگریز دارند و میتوانند در پدافند هوایی، مقابله با پهپادها و ردیابی موشکها بسیار مؤثر باشند. این تمایل آشکار چین به حمایت از ایران، حتی در قالب ارائه فناوریهای نظامی، نشاندهنده شکلگیری یک اتحاد گستردهتر، هرچند غیررسمی، بین قدرتهایی است که به دنبال ایجاد توازن در برابر جاهطلبیهای ایالات متحده هستند. این نگرانی واشنگتن را برانگیخته است که جنگ کنونی ایران نه تنها دشمنان منطقهای، بلکه رقبای جهانی را نیز به سمت حمایت از تهران سوق میدهد. در همین حال، تحولات داخلی ایران نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. گزارشها حاکی از تغییرات در ساختار قدرت پس از حذف چهرههای ارشد است. با پر شدن خلاء قدرت توسط تندروهای سپاه پاسداران، ابهاماتی درباره طرف اصلی مذاکره با واشینگتن به وجود آمده است. این گزارشها تاکید میکنند که تصمیمگیری در ایران یک فرآیند متمرکز نیست و نهادهای مختلفی چون سپاه پاسداران، قوه قضاییه و شوراهای امنیتی در آن نقش دارند. رهبران جدیدتر، ریسکپذیرتر به نظر میرسند، اما هرگونه توافق احتمالی نیازمند اجماع طیفی از بازیگران قدرتمند خواهد بود. این تحولات در حالی رخ میدهد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، قاسم سلیمانی را «یکی از بدترین تروریستهای جهان» خوانده و مسئولیت اقدامات او را مورد انتقاد شدید قرار داده است. در جبههای دیگر، کمیته بینالمللی نجات از اعلام آتشبس بین اسرائیل و لبنان استقبال کرده و آن را «مهلتی حیاتی» برای غیرنظامیان آسیبدیده از هفتهها خشونت توصیف نموده است. با این حال، گزارشهایی از ادامه گلولهباران در برخی مناطق پس از آغاز آتشبس منتشر شده است که نشاندهنده شکنندگی این توافق و نیاز به تلاشهای بیشتر برای برقراری صلح پایدار است. این کمیته بر لزوم خویشتنداری طرفین و تعهد به یک مسیر سیاسی برای جلوگیری از تلفات بیشتر تاکید کرده است. در این میان، بیش از ۲۱۰۰ نفر در لبنان کشته، هزاران نفر زخمی و بیش از یک میلیون نفر آواره شدهاند