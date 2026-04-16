اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با تأکید بر مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها، به استانداران مرزی دستور داد تا با بهره‌گیری حداکثری از اختیارات، نسبت به تقویت تجارت مرزی، تسهیل واردات کالاهای اساسی و خنثی‌سازی تهدید محاصره اقتصادی اقدام کنند.

اسکندر مؤمنی ، وزیر کشور ، در دستوری خطاب به استانداران مناطق مرزی، بر قاطعیت ایران در برابر هرگونه تلاش برای تحریم و محاصره تأکید کرد. وی اظهار داشت: ایران اسلامی بزرگ، با برخورداری از بیش از هشت هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی، هرگونه توطئه و تصور تحریم و محاصره را بی‌اثر و بی‌سرانجام خواهد دانست.

مؤمنی با اشاره به این موضوع، استانداران مرزی را موظف کرد تا با استفاده حداکثری از اختیارات ویژه تفویض‌شده، در همکاری نزدیک با وزارتخانه‌های کلیدی مانند اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، و صمت، همچنین سایر نهادهای دخیل در تجارت مرزی، ضمن خنثی‌سازی تهدید محاصره دریایی، از طریق تسهیل واردات کالاهای اساسی، دشمنان را در این عرصه نیز ناکام سازند. وی همچنین بیان داشت: در همین راستا، استانداران مرزی برای مقابله با تهدیدات دشمن علیه معیشت مردم، باید با بسیج تمامی ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای موجود و همچنین هم‌افزایی با توانمندی‌های مردمی مانند تعاونی‌های مرزنشین، به تقویت و توسعه تجارت مرزی، شامل واردات کالاهای اساسی و صادرات کالا، بیش از پیش اهتمام ورزند. او افزود: تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های تجاری در مناطق مرزی، مانند بهبود وضعیت گمرکات، ایجاد و توسعه بازارچه‌های مرزی، و تسهیل رویه‌های اداری برای فعالان اقتصادی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. همچنین، توجه به توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش اثرگذاری تحریم‌ها و تقویت اقتصاد ملی ایفا کند. وی بر اهمیت آموزش و توانمندسازی مرزنشینان در راستای ارتقای مهارت‌های تجاری و افزایش بهره‌وری تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدات داخلی و معرفی آن‌ها به بازارهای هدف، به ویژه در کشورهای همسایه، از دیگر اولویت‌ها در سیاست‌های تجارت مرزی خواهد بود. مؤمنی همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تقویت تجارت مرزی باید در چارچوب این سیاست‌ها و با هدف تحقق خودکفایی و کاهش وابستگی به خارج صورت پذیرد. وی از آمادگی دولت برای ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مناطق مرزی خبر داد و از استانداران خواست تا با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن فضای کسب‌وکار مناسب، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم آورند. در ادامه، وی به اهمیت امنیت مرزها و مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و بر لزوم تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در مرزها تأکید نمود. وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های تدوین‌شده، شاهد رشد چشمگیر در حجم تجارت مرزی و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزی کشور باشیم. این اقدامات، در کنار تلاش برای توسعه روابط دوستانه و پایدار با کشورهای همسایه، بخشی از استراتژی جامع ایران برای مقابله با تهدیدات خارجی و تأمین منافع ملی خواهد بود. در پایان، مؤمنی با تأکید بر روحیه جهادی و انقلابی استانداران و مدیران مناطق مرزی، ابراز اطمینان کرد که با همدلی و هم‌افزایی، موانع پیش رو برطرف شده و اهداف تعیین‌شده محقق خواهد شد. وی همچنین به آمادگی کامل نیروهای نظامی و انتظامی برای دفاع از مرزها و تأمین امنیت کشور اشاره کرد و گفت: توطئه‌های دشمنان هیچ‌گونه اثری بر اراده پولادین ملت ایران در مسیر پیشرفت و اقتدار نخواهد داشت. ایران همواره به دنبال صلح و ثبات در منطقه و جهان بوده و در این راستا، آمادگی همکاری با تمامی کشورها در چارچوب منافع متقابل را دارد. مؤمنی همچنین در خصوص خبر واکنش معاون سیاسی وزیر کشور به نامه شورای تامین تهران درباره تحویل مدارک پزشکی مجروحان اعتراضات، اظهار داشت: اطلاعی ندارم. کوییک. این سخنان وزیر کشور در حالی بیان می‌شود که تحریم‌های اقتصادی همواره یکی از چالش‌های اساسی پیش روی اقتصاد ایران بوده است. تاکید بر تجارت مرزی و تسهیل واردات کالاهای اساسی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش اثرگذاری این تحریم‌ها بر زندگی مردم و حفظ ثبات اقتصادی کشور است. همچنین، توجه به ظرفیت‌های مردمی و تعاونی‌های مرزنشین، رویکردی است که می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کمک کند. تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل رویه‌های اداری، گام‌های مهمی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد بود. در مجموع، دستور وزیر کشور به استانداران مرزی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با تهدیدات اقتصادی و تأمین منافع ملی از طریق تقویت تجارت و توسعه اقتصادی در مناطق مرزی است. این اقدامات، در کنار دیپلماسی فعال و تلاش برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، می‌تواند به عبور موفقیت‌آمیز ایران از چالش‌های اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار کمک کند. برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی در مناطق مرزی، نیازمند توجه ویژه به قابلیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه است. شناسایی محصولات بومی و صادرات محور، و همچنین توسعه گردشگری مرزی، می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که به رونق اقتصادی این مناطق کمک کند. همچنین، همکاری با کشورهای همسایه در زمینه مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، از جمله اولویت‌هایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. حمایت از فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکارهای لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به تحقق اهداف مورد نظر کمک کند. در نهایت، موفقیت در اجرای این سیاست‌ها، نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای مردمی است. این رویکرد چندوجهی، می‌تواند به ایران کمک کند تا بر چالش‌های اقتصادی فائق آمده و مسیر توسعه و اقتدار خود را با اطمینان بیشتری طی کند. توسعه تجارت مرزی، نه تنها به نفع اقتصاد ملی است، بلکه می‌تواند در راستای تقویت روابط دوستانه و حسن همجواری با کشورهای همسایه نیز مؤثر باشد. تقویت مبادلات تجاری، بستری برای همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی نیز فراهم می‌آورد. در این راستا، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تبادل هیئت‌های تجاری، و ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تعمیق روابط منطقه‌ای کمک کند. همچنین، توجه به موضوع اشتغال‌زایی در مناطق مرزی، به ویژه برای جوانان، از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و مولد، می‌تواند به کاهش مهاجرت از این مناطق و تقویت ساختار اجتماعی کمک کند. در نهایت، رویکرد جامع و چندجانبه‌ای که در دستور وزیر کشور به استانداران مرزی مورد تأکید قرار گرفته است، نشان‌دهنده تلاش دولت برای مواجهه هوشمندانه با چالش‌های اقتصادی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است. این سیاست‌ها، در صورت اجرای صحیح و با همکاری تمامی ذی‌نفعان، می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزی و ارتقای سطح رفاه عمومی مؤثر باشد





