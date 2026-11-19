جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که هیچ تعهد بین‌المللی نمی‌تواند به بهای به خطر انداختن امنیت ملی، همکاری بی‌قید و شرط را توجیه کند.

جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای قاطع، صراحتاً اعلام کرد که هیچ تعهد بین‌المللی نمی‌تواند همکاری بی‌قید و شرط با آژانس را به بهای به خطر انداختن امنیت ملی توجیه کند. هیات نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با اشاره به تنش‌های اخیر، تأکید نمود که دسترسی نامحدود به تأسیسات هسته‌ای پس از حملات نظامی، غیرقابل پذیرش است و این موضوع خط قرمز امنیتی تهران محسوب می‌شود. این هشدارهای جدی در حالی مطرح می‌شود که هیات ایران ضمن تشریح مواضع خود، بر لزوم رسیدگی فوری شورای حکام به تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور تأکید ورزید.

مکانیسم پاسخگویی ایران به تهدیدات امنیتی

نمایندگی ایران در بیانیه خود تصریح کرد که اگرچه اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است در خدمت اهداف پادمانی باشد، اما بی‌تردید برای انجام حملات نظامی بیشتر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این نکته کلیدی نشان می‌دهد که تهران نگرانی عمیقی نسبت به سرنوشت داده‌های حساس هسته‌ای دارد و معتقد است که ارائه اطلاعات دقیق و دسترسی نامحدود، زمانی که تأسیسات هسته‌ای کشور بمباران و تهدید به حملات بیشتر می‌شود، منطقی و ایمن نیست. در غیر این صورت، اعتبار هنجارهای منع اشاعه هسته‌ای از بین خواهد رفت و اطمینان از حسن نیت طرفین مستحیل می‌گردد.

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مواضع مقامات و واکنش‌های دیپلماتیک

در همین راستا، ترامپ پس از پایان نشست سه‌جانبه با شی و پوتین، چین را ترک کرد و بر اهمیت همکاری برای مقابله با اشاعه هسته‌ای تأکید نمود. در حالی که شی جین‌پینگ خواستار نابودی کامل این سلاح‌ها شد، آمریکا و تروئیکای اروپا خواستار ازسرگیری کامل بازرسی‌های آژانس در ایران شدند. جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز در واکنش به گزارش تازه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تأکید کرده بود که تعهدات پادمانی خود را تعلیق نکرده است، اما تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات تحت پادمان، اجرای عادی فعالیت‌های راستی‌آزمایی را با موانع جدی مواجه کرده است. این مواضع نشان‌دهنده یکپارچگی دیپلماتیک تهران در برابر فشارهای بین‌المللی است.

پیامدهای واقعی و گام‌های بعدی در وین

تهران همچنین تأکید دارد که ازسرگیری فعالیت‌های عادی پادمانی مستلزم رفع کامل تهدیدها و فراهم شدن تضمین‌های معتبر برای جلوگیری از تکرار حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشور است. نمایندگی ایران هشدار داد که شورای حکام باید به حملات گسترده علیه این تأسیسات و تهدیدهای علنی به تکرار آن‌ها رسیدگی کند. نشانه‌های وقوع جنگ با ایران افزایش یافته و پایان هفته می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. در چنین شرایطی، قیمت طلا و سکه نیز تحت تأثیر این اخبار نوساناتی را تجربه کرده است، اما تمرکز اصلی بر روی تحولات سیاسی و امنیتی در وین باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود پاسخ‌های بیشتری از سوی آژانس به دغدغه‌های ایران داده شود.