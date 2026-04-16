نماینده ایران در سازمان ملل، اقدام چین و روسیه در وتوی قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره تنگه هرمز را ضروری خواند و علت اصلی بحران را جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران دانست. وی همچنین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز را نقض حاکمیت ایران و تهدیدکننده امنیت منطقهای و بینالمللی معرفی کرد.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نشست مجمع عمومی این سازمان، وتوی قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره تنگه هرمز در شورای امنیت را اقدامی بهموقع، موجه و ضروری خواند. وی با انتقاد از رویکرد یکسویه متن پیشنهادی، تأکید کرد که این قطعنامه علت اصلی بحران کنونی، یعنی جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی و وحشیانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را نادیده گرفته است.
ایرانی هشدار داد که تصویب چنین متنی میتوانست با تضعیف حقوق حاکمه دولتهای ساحلی، خدشه به منشور ملل متحد و افزایش خطر تشدید تنشها، سابقهای خطرناک ایجاد کند. نماینده ایران در سازمان ملل، اقدامات غیرقانونی اخیر ایالات متحده، از جمله تلاش برای تحمیل محاصره دریایی در تنگه هرمز را مصداق منطق معیوب حاکم بر پیشنویس قطعنامه دانست و تصریح کرد این اقدامات تنشها را تشدید کرده و امنیت دریانوردی و تجارت بینالمللی را تهدید مینماید.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی مسئول و متعهد به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، همواره به آزادی کشتیرانی و امنیت دریانوردی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پایبند بوده است، افزود که ایران طی دههها به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، تعهدات خود را با حسن نیت ایفا و امنیت و آزادی عبور و مرور دریایی را تضمین کرده است.
ایرانی همچنین اعلام داشت که ایران، بر اساس حقوق بینالملل، تدابیر لازم و احتیاطی را برای تضمین ایمنی و امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز اتخاذ کرده است تا عبور مستمر و ایمن شناورها تسهیل شده و از بهرهبرداری خصمانه یا نظامی از این آبراه توسط متجاوزان جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه اعمال محاصره دریایی از سوی ایالات متحده، نقض فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و نقض آشکار ممنوعیت تهدید یا توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد است، تأکید کرد که ایالات متحده باید مسئولیت کامل این عمل متخلفانه بینالمللی و تمامی تبعات ناشی از آن را بر عهده گیرد.
ایرانی در پایان، با بیان اینکه تحقق اصول آزادی کشتیرانی و ایمنی دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان، علیالخصوص در تنگه هرمز، صرفاً از طریق احترام کامل به حاکمیت و حقوق حاکمه دولتهای ساحلی امکانپذیر است، از هرگونه تلاش دیپلماتیک و ابتکار معتبر که بتواند به خاتمه پایدار جنگ غیرقانونی منجر گردد، از جمله تلاشهای پاکستان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، چین و روسیه، استقبال و حمایت کرد. وی تأکید نمود که هر راهحل پایدار باید پایان قطعی تجاوز را تضمین کرده و صلحی عادلانه و پایدار، مبتنی بر تضمینهای معتبر برقرار سازد.
پیش از این اظهارات، نماینده ایران اعتراض شدید خود را نسبت به بیانیه جانبدارانه و یکسویه رئیس مجمع عمومی که علل ریشهای وضعیت را نادیده گرفته و اتهاماتی بیاساس علیه یکی از دولتهای عضو مطرح ساخته بود، ابراز داشت و بر لزوم رعایت اصل بیطرفی مطلق از سوی مقامات سازمان ملل تأکید کرد.
