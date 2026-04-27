ایران آمار تلفات کودکان در حملات اخیر را به یونیسف اعلام کرد

دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نامهای به مدیر اجرایی یونیسف، آمار 383 کودک شهید و بیش از 2115 کودک زخمی در جریان درگیریهای اخیر را اعلام کرد و عملکرد این سازمان را ناکافی خواند.
ایران در پی حملات اخیر، آمار تلفات کودکان را به سازمان ملل اعلام کرد. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ، ناصر سراج، در نامهای رسمی به کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف )، ضمن ابراز نگرانی عمیق و انتقاد جدی از سکوت و کمتوجهی این سازمان در قبال تلفات کودکان در جریان درگیریهای اخیر، جزئیات تکاندهندهای از آمار قربانیان کودک ارائه داد.
سراج در این نامه، عملکرد یونیسف را در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به خاک ایران ناکافی و غیرقابل قبول خواند و خواستار واکنش قاطعتر و موثرتر این نهاد بینالمللی در جهت حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی شد. او تاکید کرد که این سازمان موظف است با تمام توان از حقوق کودکان در مناطق درگیر جنگ و مناقشه محافظت کند و در این راستا، اقدامات عملی و ملموسی را به انجام برساند.
این نامه، در واقع تلاشی برای جلب توجه جهانی به وضعیت اسفناک کودکان ایرانی در پی این حملات و درخواست کمک از جامعه بینالمللی برای پایان دادن به این بحران انسانی است. سراج همچنین به گزارشهای داخلی و بینالمللی متعددی اشاره کرد که نشان میدهند حملات صورت گرفته، به طور هدفمند مناطق مسکونی، مدارس، مراکز درمانی و زیرساختهای حیاتی را مورد هدف قرار داده است.
این موضوع، نگرانیها را در مورد نقض احتمالی قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق کودکان افزایش میدهد. او خواستار تحقیق مستقل و بیطرفانه در مورد این حملات و پاسخگویی عاملان آن شد. در این نامه، دبیر ستاد حقوق بشر ایران به آمار دقیق تلفات کودکان در جریان این درگیریها اشاره کرده است. بر اساس این آمار، در طول این «جنگ 40 روزه» که در ماه مارس و آوریل سال 2026 رخ داد، 383 کودک جان خود را از دست دادهاند.
این آمار شامل 7 کودک زیر یک سال، 255 کودک در بازه سنی 1 تا 12 سال و 121 نوجوان بین 12 تا 18 سال میشود. علاوه بر تلفات جانی، 2115 کودک نیز در این حملات زخمی شدهاند که از این تعداد، 70 نفر زیر 2 سال سن دارند. این آمار نشاندهنده عمق فاجعهای است که کودکان ایرانی در پی این درگیریها تجربه کردهاند.
سراج در نامه خود، بر لزوم توجه ویژه به وضعیت روانی و جسمی کودکان آسیبدیده تاکید کرده و خواستار ارائه کمکهای فوری و موثر به آنها شده است. او همچنین از یونیسف خواست تا در زمینه بازسازی مدارس و مراکز درمانی آسیبدیده و فراهم کردن امکانات آموزشی و بهداشتی برای کودکان، همکاری لازم را به عمل آورد. این درخواستها، نشاندهنده اهمیت توجه به نیازهای بلندمدت کودکان آسیبدیده و تلاش برای بازگرداندن آنها به زندگی عادی است.
سراج در ادامه نامه خود، با اشاره به هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی و حتی هواپیماهای حامل کمکهای بشردوستانه، این اقدامات را نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق کودکان دانست. او تاکید کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، اقدامی غیرقابل توجیه و جنایتکارانه است و باید به شدت محکوم شود.
او همچنین از یونیسف خواست تا با استفاده از نفوذ و جایگاه خود در جامعه بینالمللی، برای اعمال فشار بر عاملان این حملات و جلوگیری از تکرار آنها، تلاش کند. سراج در پایان نامه خود، ابراز امیدواری کرد که یونیسف با درک مسئولیتهای خود در قبال کودکان، اقدامات موثری را برای حمایت از حقوق آنها و پایان دادن به رنج و درد آنها به انجام برساند.
او همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با یونیسف در زمینه ارائه کمکهای بشردوستانه به کودکان آسیبدیده اعلام کرد. این نامه، یک پیام قوی و صریح از سوی ایران به جامعه بینالمللی است که نشان میدهد این کشور، حقوق کودکان را به عنوان یک اولویت اساسی در نظر میگیرد و از هیچ تلاشی برای حمایت از آنها دریغ نخواهد کرد
