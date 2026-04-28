اظهارات جنجالی ترامپ درباره وضعیت ایران، خروج امارات از اوپک، تشدید تنش‌ها در مرزهای اسرائیل و لبنان، و هشدار آمریکا به عراق از جمله مهم‌ترین تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.

تحولات منطقه و جهان در روزهای اخیر با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای همراه بوده است. از یک سو، اظهارات دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، مبنی بر دریافت پیام از ایران در خصوص وضعیت فروپاشی و درخواست بازگشایی تنگه هرمز ، ابعاد جدیدی به بحران‌های موجود افزوده است.

ترامپ در شبکه‌ی اجتماعی Truth Social مدعی شده که ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و خواستار مداخله‌ی آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن است، در حالی که تلاش می‌کند وضعیت رهبری خود را تثبیت کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه به دلیل درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله در لبنان و همچنین نگرانی‌ها در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران همچنان بالا است.

وزیر انرژی ایالات متحده نیز در همین راستا اعلام کرده که تنگه هرمز می‌تواند بدون پاکسازی کامل مین‌ها باز شود، که این موضوع نشان‌دهنده‌ی آمادگی آمریکا برای اقدام در صورت لزوم است. از سوی دیگر، نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و کویت، موضع واحد این کشورها در قبال تحولات منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

این کشورها احتمالاً در تلاش هستند تا با هماهنگی بیشتر، از بروز بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنند و ثبات منطقه را حفظ نمایند. در همین حال، ارتش اسرائیل به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده است که در ساعات آینده صدای انفجارهای شدیدی را خواهند شنید، که این موضوع نشان‌دهنده‌ی تشدید تنش‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل و لبنان است.

همزمان با این تحولات، حادثه‌ی آتش‌سوزی مشکوک در دیوار یادبودی در محله‌ی یهودیان در شمال لندن، نگرانی‌ها در مورد افزایش فعالیت‌های ضد یهودی و تروریسم را برانگیخته است. پلیس بریتانیا این حادثه را تحت بررسی دقیق قرار داده و واحد پلیس ضدتروریسم مسئولیت تحقیق را بر عهده گرفته است. این دیوار یادبود به قربانیان سرکوب اعتراضات دی‌ماه در ایران اختصاص دارد، که این موضوع می‌تواند انگیزه‌ی سیاسی این حادثه را نشان دهد.

در سطح بین‌المللی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در دیدار با معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور اروپا، درباره‌ی وضعیت ایران و مسائل مربوط به برنامه‌ی هسته‌ای این کشور گفتگو کرده است. این دیدار نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای ایران است. همچنین، تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک و اوپک‌پلاس، ضربه‌ی قابل توجهی به این ائتلاف‌های نفتی وارد کرده است.

این تصمیم می‌تواند باعث بی‌نظمی و تضعیف اوپک شود و بر بازار انرژی جهانی تأثیر بگذارد. خروج امارات از اوپک، دستاوردی مهم برای دونالد ترامپ به شمار می‌آید، زیرا او بارها اوپک را متهم کرده است که با بالا نگه داشتن قیمت نفت، از سایر کشورها سوءاستفاده می‌کند.

در تحولات مرتبط با عراق، ایالات متحده به دولت این کشور هشدار داده است که در صورت عدم انحلال فوری تمامی گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. این هشدار نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار آمریکا بر عراق برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور است. همزمان، ارتش اسرائیل از آغاز موج جدیدی از حملات به مناطق و شهرهای جنوب لبنان خبر داده است.

به گفته‌ی سخنگوی ارتش اسرائیل، حزب‌الله توافق آتش‌بس را نقض کرده است، که این موضوع می‌تواند منجر به تشدید درگیری‌ها در مرزهای لبنان و اسرائیل شود. در این میان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بر اهمیت رعایت حاکمیت قانون در دریا و باز و امن نگه داشتن آبراه‌های بین‌المللی تأکید کرده است. این اظهارات نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های بین‌المللی در مورد امنیت دریانوردی و تجارت جهانی است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که منطقه و جهان در آستانه‌ی یک دوره‌ی پرتنش و ناپایدار قرار دارند و نیاز به دیپلماسی فعال و همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از بروز بحران‌های بزرگ‌تر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. وضعیت ایران، درگیری‌های اسرائیل و لبنان، و تحولات در بازار انرژی، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر ثبات منطقه و جهان تأثیر بگذارند





