ایران: بازگشت آرامش به بازار محصولات فولادی با مدیریت فولاد مبارکه

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بازگشت آرامش به بازار محصولات فولادی خبر داد. او با رفع ابهام درباره وضعیت تأمین مواد اولیه، به صنایع پاییندستی اطمینان داد با تداوم عرضه مستمر و پیشرفت سریع بازسازی خطوط تولید، هیچ نگرانیای برای تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بازگشت آرامش به بازار محصولات فولادی خبر داد. او با رفع ابهام درباره وضعیت تأمین مواد اولیه ، به صنایع پاییندستی اطمینان داد با تداوم عرضه مستمر و پیشرفت سریع بازسازی خطوط تولید ، هیچ نگرانیای برای تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.
علیزاده تأکید کرد: به دلیل عملکرد مناسب فولاد مبارکه در عرضه محصولات به بازار، اکنون شاهد التهاب و نوسان جدی در بازار نیستیم. التهابی که در روزهای ابتدایی جنگ و به صورت موقت شکل گرفته بود، برطرف شده و شرایط بازار به سمت ثبات حرکت کرده است.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ورزقان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایراسین با اشاره به نقش کلیدی فولاد مبارکه در تأمین نیاز صنایع پاییندستی، از مدیریت بازار محصولات فولادی در ماههای اخیر ابراز رضایت کرد و گفت عملکرد این مجموعه در عرضه محصولات، به کاهش التهاب و بازگشت آرامش به بازار کمک کرده است. او در ارزیابی نشست مشترک اعضای این کمیسیون با مدیران گروه صنعتی فولاد مبارکه، به بررسی عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۴، مدیریت شرایط در دوران جنگ و برنامههای بازسازی پس از آن پرداخت.
علیزاده با اشاره به وضعیت بازار محصولات فولادی اظهار کرد: «به دلیل عملکرد مناسب فولاد مبارکه در عرضه محصولات به بازار، اکنون شاهد التهاب و نوسان جدی در بازار نیستیم. التهابی که در روزهای ابتدایی جنگ و به صورت موقت شکل گرفته بود، برطرف شده و شرایط بازار به سمت ثبات حرکت کرده است».
او تأکید کرد: «در حال حاضر حتی نشانههایی از کاهش قیمتها نیز مشاهده میشود و بازار به تعادل نزدیک شده؛ موضوعی که نتیجه تأمین مستمر نیاز تولیدکنندگان داخلی از سوی فولاد مبارکه است». رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وابستگی گسترده صنایع کشور به محصولات این شرکت گفت: «بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی کشور از ورقهای تولیدی فولاد مبارکه استفاده میکنند.
با توجه به گزارش ارائهشده از سوی مدیران این مجموعه، تولیدکنندگان نباید نگرانی درباره تأمین مواد اولیه داشته باشند». او افزود: «در آینده نزدیک با راهاندازی کامل خطوط تولید و افزایش عرضه، شرایط تأمین مواد اولیه برای صنایع پاییندستی بهتر نیز خواهد شد و بازار با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه میدهد».
علیزاده با اشاره به گزارش مدیران فولاد مبارکه در این نشست تصریح کرد: «براساس توضیحات ارائهشده، مشکلات کوتاهمدت و مقطعی که در دوره جنگ ایجاد شده بود، تا حد زیادی برطرف شده و روند بازسازی با برنامهریزی مشخص در حال پیگیری است». او ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، فضای کسبوکار در حوزه فولاد و صنایع وابسته با ثبات بیشتری همراه شود و تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بدون وقفه ادامه یابد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با قدردانی از تلاشهای مدیران، کارکنان و کارگران گروه صنعتی فولاد مبارکه گفت: «از تلاشهای مجموعه مدیران و کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی قدردانی میکنیم و امیدواریم با سرعت بیشتری به اهداف خود در بازسازی خسارتهای وارد شده و افزایش تولید دست یابند». او تأکید کرد: «پیامی که امروز میتوان به مردم و فعالان صنعتی کشور داد، این است که بازار ورق و محصولات فولادی به دلیل عملکرد موفق فولاد مبارکه در روزهای پس از جنگ، با التهاب و نوسان جدی مواجه نیست و روند تأمین مواد اولیه برای صنایع کشور ادامه دارد»
ایران بازار محصولات فولادی فولاد مبارکه تأمین مواد اولیه بازسازی خطوط تولید