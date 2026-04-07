یادداشت ابوالفضل فاتح در روزنامه اعتماد، به بررسی جایگاه ایران در منظومه فکری آیت‌الله سیستانی می‌پردازد. این یادداشت با اشاره به ریشه‌های عمیق هویتی و فرهنگی آیت‌الله سیستانی با ایران، به دغدغه‌های ایشان در مورد ثبات و تمامیت ایران و همچنین مواضع راهبردی ایشان در قبال تحولات منطقه‌ای می‌پردازد. در این یادداشت، علاوه بر اشاره به نقش‌آفرینی آیت‌الله سیستانی در بحران‌های مختلف، به اهمیت الگوی ایشان برای جامعه روشنفکری ایران نیز اشاره شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم در میانه بحران‌ها، آنچه سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند، نه صرفا قدرت سخت، بلکه قدرت اندیشه، کیفیت تصمیم و فهم درست تحولات زمانه است؛ و نیز توان ایفای نقش به‌هنگام لایه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه نخبگان. مراجع عالی تقلید شیعه در طول تاریخ، نه‌تنها مرجعیت دینی، بلکه ملجأ اجتماعی، تکیه‌گاه تاریخی و در مواردی تجلی اراده ملت‌ها در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز بوده‌اند. نهادهایی که در لحظات بحران با نقش‌آفرینی راهبردی در هدایت جامعه، مسیر تحولات را جهت داده‌اند.

ایستادگی آنان در برابر بیگانگان و مهاجمان، فرازهایی ماندگار در تاریخ ملت‌های منطقه رقم زده است. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد هرگاه این مرجعیت با حکمت و مسوولیت‌پذیری وارد میدان شده، توانسته است تحولات را به سود استقلال، کرامت و ثبات جوامع رقم بزند.\ایران در منظومه فکری و حیات سیاسی آیت‌الله العظمی سیستانی، جایگاهی ممتاز و تعیین‌کننده دارد. ایران، قلب تاریخی و کانون هویتی تشیع است؛ اما نسبت ایشان با ایران، نسبتی صرفا مذهبی نیست، بلکه ریشه‌دار در لایه‌های عمیق هویتی، تاریخی و فرهنگی است. ایران، وطن نخست و بستر تکوین شخصیت ایشان است؛ بیش از دو دهه زیست، تحصیل و پرورش در این سرزمین، در کنار فراگیری دانش‌های مختلف و حتی هنرهایی چون خوشنویسی، در شکل‌گیری بنیان‌های فکری و روحی ایشان نقشی اساسی داشته است. از همین رو، همانند هر ایرانی، دل‌نگرانی نسبت به عظمت، ثبات و تمامیت ایران در ساحت وجودی ایشان حضوری زنده و پایدار دارد. گذرنامه ایشان ایرانی است و جغرافیای تبارشان به اصفهان و سیستان بازمی‌گردد و تولدشان در مشهد رقم خورده است؛ ترکیبی که خود به‌تنهایی نشان‌دهنده پیوندی عمیق با هویت ایرانی است. تأکید ایشان بر حفظ زبان فارسی نیز گویای همین تعلق است؛ تا آنجا که در دوران صدام، برای فرزندان خود معلم فارسی گرفتند تا این زبان و بخشی از هویت فرهنگی خود را در محیطی عربی صیانت کنند. با این همه، نگاه عمیق ایشان به تحولات تمدنی و تاریخی، این گزاره را تقویت می‌کند که تعلق ایشان به ایران، فراتر از زیست فردی است؛ چنان‌که حتی اگر ایرانی هم نبودند، باز دغدغه‌ای بلند برای جایگاه و سرنوشت ایران در ذهن و ضمیر ایشان شکل می‌گرفت. شاهد مثال فراوان است و تبیین آن را باید به اهل اطلاع و شناخت سپرد.\اگر این روزها شاهد مواضع پی ‌در پی حضرت آیت‌الله سیستانی در محکومیت تجاوز به ایران هستیم، این نشانه اهمیتی کم‌سابقه و راهبردی در منظومه فکری و حیات سیاسی ایشان و پیوند عمیق ایشان با ایران و نقش ایران در هویت شیعی است. این در حالی است که می‌دانیم در دهه‌های اخیر، اختلاف‌نظرهای معنادار و بعضا عمیق با حاکمیت ایران، چه در امر و شیوه حکمرانی، در دامنه و صیانت حقوق مدنی و صندوق رای و دولت مدنی در حقوق و نوع برخورد با معترضان و چه در امر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که منجر به دین‌گریزی‌های وسیع جوانان شده است، قابل رصد و انکارناپذیر بوده و بعضا موجب گلایه‌های جدی از سوی نجف شده است. بی‌مهری‌ها طی دهه‌ها نیز روشن است؛ از اقدام عجیب جامعه مدرسین در اعلام اسامی مراجع تا آن خطبه عجیب‌تر در نماز جمعه تهران علیه ایشان. با این همه، هیچ ‌کدام سبب نشده است که آنجا که باید از ایران و مکتب دفاع کنند و حقوق ملت و امت محفوظ بماند، در وادی تفاوت نظرها متوقف شوند یا موجب دریغ از سوی ایشان شود، یا بسان بسیاری از اهل تجارت و سیاست در برابر آنچه می‌کنند، مطالبه‌ای داشته باشند. الگوی آیت‌الله، که از نمونه‌های عالی تجلی حکمت، معنویت، عقلانیت و اعتدال در زمانه ما هستند، حجتی است که انتظار می‌رود برای یکایک اهل اندیشه، به‌ویژه جامعه روشنفکری ایران نیز مورد تأمل قرار بگیرد. این الگو می‌تواند در این لحظات سرنوشت‌ساز تاریخی، زبان، قدم و قلم را از تردید برهاند. آیت‌الله در هر صحنه، متناسب با پیچیدگی‌های آن، موضعی تأثیرگذار، دقیق و بی‌دریغ اختیار کرده‌اند. سال‌هاست که در اعتراض به فساد و در دفاع از حقوق مردم، از پذیرش سیاستمداران خودداری کرده‌اند. ایشان به رسمیت شناختن تنوع قومی و مذهبی عراق را از طریق ایجاد توازن در قانون اساسی پیش بردند. امریکایی‌ها را نه با فتوا، بلکه با تدبیر «صندوق رأی» وادار به ترک عراق کردند. اما همان ایشان که به فتاوای نرم شهره‌اند، در برابر داعش، آن فتوای تاریخی و بن‌بست‌شکن جهاد را صادر کردند؛ فتوایی که تنها یک حکم نبود، بلکه یک راه‌حل تمام‌عیار و به‌هنگام بود. تا این لحظه و با توجه به روند تحولات نیز در خصوص ایران، پنج بیانیه هشداردهنده صادر کرده‌اند. به یاد آوریم که شامگاه چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، آن هنگام که خبرهایی در میانه جنگ ۱۲ روزه در منطقه منتشر شده بود و احتمال حمله به بیت رهبری انقلاب و ترور ایشان می‌رفت، نیمه‌های شب، بیانیه‌ای صریح، کم‌سابقه و با بار راهبردی بالا از سوی حضرت آیت‌الله سیستانی منتشر شد : «مرجعیت عالی قاطعانه هشدار می‌دهد که هر اقدام مجرمانه‌ای از این‌گونه - افزون بر زیر پا گذاشتن آشکار موازین دینی و اخلاقی و نقض صریح عرف و قوانین بین‌المللی - پیامدهای بسیار وخیمی برای سراسر منطقه در بر خواهد داشت، و چه‌بسا منجر به خروج کامل اوضاع از کنترل و بروز هرج‌ومرج گسترده‌ای شود، که رنج ملت‌های منطقه را افزایش داده و منافع همگان را به‌ شدت به خطر بیندازد.» ایشان در جنگ دوم علیه ایران نیز تاکنون در سه بیانیه صراحتا «با شدیدترین عبارات این جنگ ظالمانه را محکوم می‌کند و از همه مسلمانان و آزادگان جهان می‌خواهد آن را محکوم نموده و با مردم مظلوم ایران همبستگی کنند





آیت‌الله سیستانی ایران مرجعیت مناسبات تحولات منطقه

