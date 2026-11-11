رابطه ایران و چین به‌عنوان یک گزینه مهم برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن مورد توجه قرار گرفته است. اما آیا چین می‌تواند از قدرت خود برای کاهش تنش استفاده کند؟

در شرایطی که روابط ایران و آمریکا همچنان در وضعیت "نه جنگ و نه صلح" قرار دارد و فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران ادامه پیدا کرده است، جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر اهمیت گسترش همکاری با چین تاکید می‌کند. این رویکرد ایران را در پهنه روابط جدید قرار داده و پرسش‌هایی را در مورد نقش چین در کاهش تنش میان ایران و آمریکا به‌وجود آورده است.

اهمیت نقش چین در روابط ایران و آمریکا

در این شرایط حساس، ایران امیدوار است که روابط با پکن از سطح همکاری‌های دوجانبه فراتر برود و به ابزاری برای تقویت موقعیت ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و نماینده ویژه تهران در امور چین، در مقاله‌ای با مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین، تاکید کرده است که استمرار روابط دو کشور طی بیش از پنج دهه، به‌تنهایی کافی نیست و این مناسبات باید با توجه به تحولات جدید جهانی به همکاری‌هایی عمیق‌تر، پایدارتر و دارای دستاوردهای ملموس تبدیل شود.

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تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه باعث شده بسیاری از کشورهای منطقه را به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در ترتیبات امنیتی منطقه کرده است. این روند به باور محمدباقر قالیباف می‌تواند زمینه‌ای برای همکاری ایران و چین فراهم کند. همچنین بر ضرورت همکاری تهران و پکن در مسیر شکل‌گیری نظمی چندقطبی در جهان نیز تاکید کرده است.

اهمیت همکاری ایران و چین

در این راستا، روزنامه "ساوت چاینا مورنینگ پست" می‌نویسد که تهران در شرایط تشدید تحریم‌های واشنگتن، بیش از گذشته به پکن به‌عنوان شریک راهبردی و بازیگری موثر در دیپلماسی منطقه‌ای چشم دوخته است. اما آیا پکن علاوه بر ظرفیت دیپلماتیک، ابزار و اراده لازم برای وادار کردن طرف‌های درگیر به اجرای توافق‌های احتمالی را نیز در اختیار دارد؟

تحلیلگران درباره توان چین برای تضمین اجرای چنین توافق‌هایی تردیدهایی مطرح کرده‌اند. چین در موقعیتی قرار دارد که از یک سو روابط اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با ایران دارد و از سوی دیگر، حفظ مناسبات خود با آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس برایش اهمیت زیادی دارد.

بررسی ظرفیت‌های همکاری ایران و چین

محمدباقر قالیباف بر ضرورت ایجاد سازوکاری منظم برای هدایت روابط دو کشور تاکید کرده است. این نشان می‌دهد که تهران از مشکلات اجرائی مناسبات با چین نیز آگاه است. همکاری راهبردی ۲۵ ساله دو کشور و توافق‌های متعدد دوجانبه تاکنون با انتقادهایی درباره فاصله میان وعده‌ها و sonuç‌های عملی روبرو بوده‌اند.

عبور از این وضعیت مستلزم تعریف پروژه‌های مشخص، تامین منابع مالی، مشارکت بخش خصوصی و تعیین مسئولیت نهادهای اجرایی است. تهران بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و مشارکت در تولید نیاز دارد. بنابراین، نزدیک‌تر شدن ایران و چین می‌تواند برای تهران در شرایط فشار تحریم‌ها و تداوم اختلاف با آمریکا اهمیت سیاسی و اقتصادی داشته باشد.

پاسخ چین به این پرسش‌ها

اما آیا چین می‌تواند از قدرت خود برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا استفاده کند؟ در چارچوب رقابت و چانه‌زنی گسترده‌تر پکن و واشنگتن، آیا چین می‌تواند نقش‌آفرینی کند؟ در این حال، دیدار احتمالی شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ می‌تواند فرصتی برای سنجش موضع چین باشد.

نزدیک‌تر شدن ایران و چین می‌تواند برای تهران در شرایط فشار تحریم‌ها و تداوم اختلاف با آمریکا اهمیت سیاسی و اقتصادی داشته باشد. اما نباید ظرفیت پکن برای حل بحران را بیش از اندازه ارزیابی کرد. چین ممکن است به کاهش تنش و باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی کمک کند اما پایان دادن به بن‌بست کنونی در نهایت به تصمیم‌های تهران و واشنگتن و میزان آمادگی آنها برای مصالحه وابسته است.