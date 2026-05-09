حجت الاسلام والمسلمین موسی احمدی، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ادعاهای مطرح شده در خصوص توقف صادرات نفت ایران و آسیب به مخازن نفتی کشور گفت: ما سناریوهای مختلفی برای تداوم صادرات نفت و همچنین شرایط احتمالی کاهش یا توقف صادرات پیش‌بینی کرده‌ایم و راهکارهای مناسبی برای ذخیره‌سازی نفت و مدیریت تولید در نظر گرفته شده است. تولید در میادین مختلف نفتی کشور به صورت مستمر ادامه دارد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات اخیر دشمن علیه نفتکش‌های ایرانی در تنگه هرمز گفت: اقداماتی که علیه نفتکش‌های ما صورت می‌گیرد، برخلاف قواعد و قوانین بین‌المللی است. ترامپ چیزی به عنوان قانون نمی فهمد. وقتی رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً از دزدی دریایی سخن می‌گوید، این موضوع زمینه‌ساز اقدامات غیرقانونی دیگران در عرصه بین المللی می شود. عملا امنیت دریانوردی در دنیا زیر سوال رفته است. احمدی با تاکید بر اینکه این فشارها بر صادرات نفت ایران چندان تاثیر گذار نیست افزود: ممکن است این اقدامات تا حدی اثرگذار باشد اما تأثیری در حد توقف صادرات نفت ایران نخواهد داشت. وزارت نفت و مجموعه‌های مرتبط در تلاش هستند با استفاده از راهکارهای مناسب، مشکلات را به حداقل برسانند یا برطرف کنند. هیچ گزارش رسمی درباره نشت نفت به اطراف جزیره خارگ وجود ندارد.

تاکنون هیچ گزارش رسمی‌ای این موضوع را تأیید نکرده است.





