اعتراضات ایرانیان خارج از کشور در صدمین روز انقلاب ملی، تنشهای دریایی در تنگه هرمز و اظهارات مقامات آمریکایی و ایرانی، و همچنین تحولات دیپلماتیک در زمینه برنامه هستهای ایران، محورهای اصلی اخبار این روز را تشکیل میدهند.
صد روز از آغاز انقلاب ملی ایران یان در سراسر جهان گذشته و این رویداد مهم با تجمعهای پرشور ایران یان خارج از کشور همراه بوده است.
در شهر گلاسکو، ایرانیان مقیم بریتانیا با سردادن شعار «شاه رضا پهلوی»، ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب، بر همبستگی خود تاکید کردند.
در استکهلم نیز، یکی از شرکتکنندگان در تجمع، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، اتحاد کنونی ایرانیان را مدیون خون مردم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی دانست و این همبستگی جهانی را نقطه عطفی در مسیر رسیدن به اهداف انقلاب برشمرد.
این تجمعات که در صدمین روز پس از کشتار معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی ماه برگزار شد، نشاندهنده تداوم و گسترش دامنه اعتراضات مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی است.
در برلین نیز، ایرانیان مقیم این شهر در حمایت از انقلاب ملی و به مناسبت صدمین روز کشتار دیماه، تجمعی برگزار کردند که بازتابدهنده عزم راسخ جامعه ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری مطالبات خود است.
در جبهه دیگر، تنشهای دریایی در تنگه هرمز و اطراف آن، توجه جهانی را به خود جلب کرده است.
دولت هند از احضار سفیر جمهوری اسلامی در دهلینو پس از حمله به دو کشتی با پرچم این کشور در تنگه هرمز خبر داد.
طبق گزارش دولت هند، وزیر خارجه این کشور پس از احضار سفیر، خواستار از سرگیری فوری روند تسهیل عبور کشتیهای هندی از این آبراه حیاتی شد.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز روز شنبه اعلام کرد که یک کشتی کروز در نزدیکی عمان، شاهد برخورد یک شیء با آب بوده و به کشتیهای تجاری توصیه شده هرگونه فعالیت مشکوک در منطقه را گزارش کنند. این گزارش پس از اعلام حملات به یک نفتکش و یک کشتی کانتینری در سواحل عمان منتشر شد.
تانکر ترکرز نیز گزارش داد که دو شناور هندی پس از شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، مجبور به تغییر مسیر شده و به سمت غرب بازگشتهاند.
برخی کشتیهای تجاری نیز پیام رادیویی از نیروی دریایی سپاه دریافت کردهاند که حاکی از بسته شدن مجدد تنگه هرمز است.
در همین راستا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای، شرایط تردد از تنگه هرمز را تشریح کرد و اعلام داشت که این تردد منوط به دریافت اطلاعات کامل از شناورها، صدور گواهی عبور مطابق با ضوابط ایران، پرداخت هزینههای امنیتی و زیستمحیطی و رعایت مسیرهای اعلام شده توسط جمهوری اسلامی است.
همچنین تاکید شد که تا زمانی که دشمن قصد اخلال در عبور و مرور شناورها و اعمال روشهایی همچون محاصره دریایی را داشته باشد، ایران آن را نقض آتشبس قلمداد کرده و از گشایش مشروط و محدود تنگه هرمز جلوگیری خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز در اظهاراتی به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت «گفتوگوهای بسیار خوبی در جریان است» و تاکید کرد که ایران نمیتواند از آمریکا باجخواهی کند، چرا که آنها نمیتوانند دوباره تنگه را ببندند.
در عرصه دیپلماسی هستهای، رییس روساتم اعلام کرد که این شرکت برای همکاری در زمینه رقیق کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران آماده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیهای به مذاکرات با آمریکا اشاره کرده است.
بر اساس این بیانیه، با حضور فرمانده ارتش پاکستان به عنوان واسطه، پیشنهادات جدیدی از سوی آمریکاییها مطرح شده که ایران در حال بررسی آنهاست و هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
این تحولات دیپلماتیک، در کنار تنشهای منطقهای، بر پیچیدگی اوضاع تاثیرگذار بوده و نیازمند دقت و تحلیل بیشتر است.
در تحولی دیگر، حزبالله لبنان گزارشها مبنی بر حمله نیروهای این گروه به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را اتهام بدون مدرک خوانده و خواستار عدم قضاوت تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات ارتش لبنان شده است.
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که سازمان ملل متحد از کشته شدن یک نیروی حافظ صلح و زخمی شدن سه نفر دیگر در جنوب لبنان خبر داد و رئیسجمهوری فرانسه نیز تایید کرد که یک سرباز فرانسوی در حملهای در جنوب لبنان کشته شده است.
رئیسجمهور لبنان نیز این حملات را محکوم کرده و بر مجازات عاملان آن تاکید ورزیده است.
ایران تنگه هرمز انقلاب ملی برنامه هستهای دیپلماسی