ایران: انتقال اورانیوم ۶۰ درصد به کشور ثالث در مذاکرات دوحه مطرح نیست

سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد انتقال اورانیوم ۶۰ درصد در مذاکرات مطرح نشده است. بقائی بر پابرجایی طرح هفت مرحله‌ای و لزوم رفع محاصره اقتصادی توسط آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد.

ایسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود صراحتا اعلام کرد که هیچ طرحی برای انتقال اورانیوم شصت درصد غنی شده به کشور ثالث در میادین مذاکره دوحه مطرح نبوده است. وی با تکرار موضع رسمی جمهوری اسلامی بر این نکته افزود که تهران هرگز با چنین اقدامی به عنوان بخشی از هر گونه توافق یا فرآیند دیپلماتیک موافقت نخواهد کرد.

طرح هفت مرحله‌ای ایران و حسن نیت دیپلماتیک

بقایی در ادامه سخنان خود به وضعیت فعلی ارتباطات بین تهران و واشنگتن اشاره کرد و بیان داشت که تبادل پیام‌ها از طریق واسطه‌های میانجی همچنان ادامه دارد. وی توضیح داد که مبنای اصلی تمام گفتگوها و مذاکرات انجام شده، طرح هفت مرحله‌ای است که توسط جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. این طرح که اکنون در قالبی فشرده و ساختاریافته تدوین شده است، نشان‌دهنده رویکرد مبتنی بر حسن نیت و مسئولیت‌پذیری تهران در قبال ثبات منطقه‌ای و جهانی است.

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سخنگوی دیپلماسی ایران بر تداوم عضویت کشورش در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرد و یادآور شد که این تعهد بین‌المللی همچنان پابرجاست. وی همچنین اشاره کرد که اگر طرف مقابل به مطالبات شفاف و منطقی ایران پایبند بماند، می‌توان در مدت کوتاهی امنیت را به تنگه هرمز بازگرداند. بازگشایی و ایمن‌سازی این آبراه حیاتی، پیش‌شرط اصلی برای آغاز مجدد روند قطعی مذاکرات خواهد بود.

انتقاد از عملکرد آمریکا و ادامه محاصره اقتصادی

بقایی با اشاره به عملکرد ایالات متحده در دو سال گذشته، اظهار داشت که واشنگتن به جای گشودن مسیر دیپلماسی، تنها بر طبل جنگ و تنش کوبیده است. وی افزود که هرگاه راهی برای گفتگو فراهم می‌شود، چه پیش از آغاز رسمی فرآیند و چه در حین آن، آمریکا موانعی را ایجاد کرده که این امر کاملا آشکار است. وی بیان کرد که ابتکار هفت مرحله‌ای ایران، آخرین پیشنهاد رسمی این کشور بوده که در جریان سفر هیئت نمایندگی به نیویورک به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد که دیدگاه‌های طرف آمریکایی از طریق واسطه‌ها شنیده شده و ملاحظات مختلفی میان دو طرف رد و بدل شده است. با این حال، پیشنهاد دیپلماتیک ایران همچنان پابرجاست و توپ در زمین واشنگتن قرار دارد. بقایی تأکید کرد که هیچ توافق نهایی نمی‌تواند آغاز شود مگر اینکه محاصره دریایی و فشارهای ناعادلانه آمریکا پایان یابد و خواسته‌های مشروع جمهوری اسلامی عملیاتی گردد.

وضعیت جنگ نامتقارن و آمادگی برای تمام سناریوها

سخنگوی وزارت خارجه با لحنی هشداردهنده گفت که جنگی که از هشت ماه پیش آغاز شده، همزمان با صحبت‌های جاری در حال وقوع است. وی بیان کرد که محاصره اقتصادی ایران و تهدیدهای علیه امنیت ملی، خود بخشی از این جنگ تمام‌عیار محسوب می‌شود. بنابراین، باید در هر وضعیتی و بدون توجه به نتیجه گفتگوهای دیپلماتیک، برای تمام سناریوهای احتمالی آماده بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره ساختار تیم مذاکره‌کننده ایران توضیح داد که این ترکیب تغییری نکرده است. بقایی اضافه کرد که وقتی از دبیر شورای عالی امنیت ملی به نام شعام نام برده می‌شود، منظور کل ساختار حاکمیتی از جمله ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و سایر ارکان نظام است که نقش و جایگاه مشخصی در مدیریت دیپلماسی کشور دارند. وی در پایان به دیدار و گفتگوی وزرای خارجه ایران و ترکمنستان در شهر عشق‌آباد نیز اشاره کرد که نشان‌دهنده گسترش روابط منطقه‌ای است.