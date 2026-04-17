گزارش‌های جدید حاکی از ادامه انتقال کشتی به کشتی نفت ایران در نزدیکی سنگاپور، کمک چین به تهران در مواجهه با تحریم‌ها، و تغییرات در ساختار قدرت ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای است. همزمان، آتش‌بس در مرز لبنان و اسرائیل با نقض‌هایی روبرو شده و نگرانی‌ها از گسترش تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است.

در حالی که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد، گزارش‌های جدید حاکی از تلاش تهران برای دور زدن این محدودیت‌ها و حفظ جریان اقتصادی است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که انتقال کشتی به کشتی نفت ایران، حتی هزاران کیلومتر دورتر از تنگه هرمز و در نزدیکی سنگاپور، همچنان ادامه یافته و به تهران کمک می‌کند تا تجارت خود را با چین حفظ کند.

این روش انتقال، که در آب‌های آزاد انجام می‌شود، امکان پنهان کردن مبدا و مقصد واقعی محموله‌ها را فراهم می‌آورد و به نوعی «پولشویی» نفتی محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۴۰۰ نفتکش به دلیل فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، توسط آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا تحریم شده‌اند. این نفتکش‌ها بخشی از «ناوگان ارواح» ایران را تشکیل می‌دهند که با استفاده از ساختارهای مالکیت مبهم، پرچم‌های دروغین، فقدان بیمه و دستکاری داده‌های جی‌پی‌اس، سعی در مخفی ماندن از دید ناظران دارند. منطقه‌ای در نزدیکی مالزی و سنگاپور، حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شبه جزیره مالایا، به عنوان یک مرکز استراتژیک برای این عملیات شناسایی شده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ده‌ها مورد انتقال نفت بین نفتکش‌ها به صورت هفتگی در این منطقه قابل مشاهده است. در جبهه دیگر، تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه، چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران را پیچیده‌تر کرده است. شبکه خبری سی‌بی‌اس، به نقل از مقامات آمریکایی، گزارش داده است که چین در حال بررسی ارائه سیستم‌های راداری پیشرفته به ایران است. این سیستم‌های راداری باند ایکس، با فرکانس بالا، توانایی تصویربرداری دقیق، ردیابی اهداف کوچک و شناسایی پرنده‌های رادارگریز را دارند و می‌توانند در پدافند هوایی، مقابله با پهپادها و ردیابی موشک‌ها بسیار مؤثر باشند. به گفته مقامات آمریکایی، تمایل چین به حمایت از ایران، حتی در قالب کمک‌های فنی، نشان‌دهنده تمایل این قدرت جهانی به ایجاد توازن در برابر جاه‌طلبی‌های ایالات متحده در منطقه است. این ارزیابی، نگرانی واشنگتن را از احتمال حمایت رقبای جهانی از ایران، فراتر از دخالت مستقیم نظامی، افزایش داده است. هنوز مشخص نیست که آیا چین این انتقال راداری را نهایی خواهد کرد یا خیر، اما این موضوع نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را دامن زده است. در همین حال، مجله نیویورکر گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای در حملات هوایی اسرائیل با حمایت اطلاعاتی آمریکا، دستخوش تغییر شده است. این خلا قدرت با چهره‌های تندرو سپاه پاسداران پر شده است، که این موضوع ابهام در مورد طرف اصلی مذاکره با واشینگتن را افزایش می‌دهد. نیویورکر تاکید می‌کند که تصمیم‌گیری در ایران متمرکز نیست و نهادهایی مانند سپاه پاسداران، قوه قضاییه و شوراهای امنیتی به‌صورت جمعی عمل می‌کنند. رهبران جدیدتر، تندروتر و ریسک‌پذیرتر ارزیابی می‌شوند، اما هرگونه توافق احتمالی نیازمند اجماع میان طیفی از بازیگران قدرتمند خواهد بود. در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را «یکی از بدترین تروریست‌های جهان» توصیف کرده و مسئول کشته شدن نظامیان آمریکایی دانسته است. در مرزهای شمالی، کمیته بین‌المللی نجات از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان استقبال کرده و آن را «یک مهلت حیاتی و بسیار دیرهنگام برای غیرنظامیان» نامیده است. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله، بیش از ۲۱۰۰ نفر در لبنان کشته، هزاران نفر زخمی و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند. این کمیته خواستار استفاده از این آتش‌بس برای محافظت از غیرنظامیان، تضمین دسترسی پایدار بشردوستانه و ایجاد پایه‌های صلح پایدار شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از نقض آتش‌بس است؛ خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده که گلوله‌باران روستاهای خیام و دیبین از سوی اسرائیل حدود نیم ساعت پس از شروع آتش‌بس ادامه داشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در حال بررسی گزارش‌های گلوله‌باران در جنوب لبنان است. این حوادث نشان می‌دهد که مسیر دستیابی به صلح و ثبات در منطقه همچنان پر از چالش است و نیاز به خویشتن‌داری و تعهد واقعی همه طرف‌ها برای جلوگیری از تلفات بیشتر و یافتن راه‌حل‌های سیاسی پایدار وجود دارد. در حالی که جهان نظاره‌گر تنش‌های خاورمیانه است، تحولات اقتصادی و سیاسی در ایران، همراه با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، پیچیدگی اوضاع را بیش از پیش افزایش داده و چشم‌انداز آینده‌ای آرام را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. این گزارش‌ها همگی نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها و تلاش بازیگران مختلف برای پیشبرد منافع خود در این منطقه استراتژیک هستند





