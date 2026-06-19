ایران و آمریکا به توافق رسیدند، اما اسرائیل در انتظار پاسخ است

پس از جنگ و درگیری که بسیاری به آن امید بسته بودند، حالا کار به جایی رسیده که رئيس جمهور آمریکا در پنهان و نهان، نخست وزیر اسرائيل را مورد انتقاد قرار میدهد، امضایش در کنار امضای رئيس جمهور ایران دیده میشود و حتی نسبت به احتمال دیدار با رهبر جدید جمهوری اسلامی ابراز تمایل میکند.
تنها چند ماه پیش، زمانی که آمریکا و اسرائیل حملات گسترده خود علیه ایران را آغاز کردند، بسیاری از مقامها، تحلیلگران و رسانههای اسرائیلی از «فرصتی تاریخی» سخن میگفتند؛ فرصتی که به باور آنها میتوانست نه تنها برنامه هستهای ایران، بلکه کل ساختار جمهوری اسلامی را متزلزل کند و توازن قدرت در خاورمیانه را برای همیشه تغییر دهد.
اما اکنون و پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن، فضای رسانهای و سیاسی اسرائیل به صحنه یک بحث گسترده تبدیل شده است؛ بحث درباره اینکه چه شد که بعد از آن جنگ و درگیری که بسیاری به آن امید بسته بودند، حالا کار به جایی رسیده که رئيس جمهور آمریکا در پنهان و نهان، نخست وزیر اسرائيل را مورد انتقاد قرار میدهد، امضایش در کنار امضای رئيس جمهور ایران دیده میشود و حتی نسبت به احتمال دیدار با رهبر جدید جمهوری اسلامی ابراز تمایل میکند
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