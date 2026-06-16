تیم ملی ایران در نخستین بازی جام جهانی 2026 برابر نیوزیلند به تساوی دو در دو رسید؛ در حالی که هواداران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید نماد اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند و فیفا با ممنوعیت علائم سیاسی در مسابقات مواجه شد.

تیم ملی فوتبال ایران در بازی افتتاحیهٔ جام جهانی 2026 که در ورزش گاه سوفای لس‌آنجلس برگزار شد، با تساوی دو در دو برابر نیوزیلند نتیجه‌ای برابر با انتظارها به دست آورد.

در دقیقهٔ هفت، الیجا جاست اولین گل مسابقه را برای نیوتیلند به ثمر رساند و میهمانان را به شور و شوق برده شد. ایران در دقیقهٔ ۳۲ به کمک رامین رضاییان پاسخ داد و توپ را به پشت دروازه حریف فرستاد؛ در ادامهٔ این موج، مهدی طارمی در نزدیکی دروازه با شوتی از فاصلهٔ ۱۸ فوت به تیرک عمودی برخورد کرد که می‌توانست نتیجهٔ بازی را تغییر دهد.

در نیمهٔ اول، علی نعمتی هم‌زمان با اتمام زمان اضافه سعی کرد توپ را به گل بزند، اما خط‌آف‌ساید قاضی این گل را رد کرد. نیمهٔ دوم با گل دوم جاست در دقیقهٔ ۵۴ برای نیوزیلند ادامه یافت؛ همان‌طور که هواداران ایرانی در ردهٔ بالا سرها را تکان می‌دادند، مهدی محبی در دقیقهٔ ۶۴ توانست گل دوم ایران را به ثمر برساند و بازی را به تساوی دو در دو کشاند؛ پس از این گل جمعیت حاضر در سالن با فریادهای شاد و ورق زدن پرچم‌های نمادین شیر و خورشید، محیطی پرشور و پرانرژی ایجاد کرد





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جام جهانی 2026 ایران نیوزیلند شیر و خورشید فیفا

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