ایران اعلام کرده است که تنها در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات آتشبس و لغو محاصره دریایی اعمال شده، تنگه هرمز را بازگشایی کرده و به میز مذاکره بازخواهد گشت. سید حسین موسویان، دیپلمات سابق، با انتقاد از رویکرد واشنگتن، بر لزوم مذاکرات عادلانه و برد-برد تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت بازگشت ایالات متحده به تعهدات آتشبس و لغو محاصره دریایی اعمال شده، آمادگی دارد تنگه هرمز را بازگشایی کند و به میز مذاکره بازگردد.
این موضع در مصاحبهای با سید حسین موسویان، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد سیاست خارجی، با شبکه اسکای نیوز در میان گذاشته شده است. موسویان با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات میان ایران و آمریکا، تاکید کرد که مذاکرات در حال حاضر در یک بنبست جدی قرار دارد. این بنبست پس از تمدید آتشبس توسط رئیسجمهور آمریکا و برگزاری مذاکراتی در اسلامآباد شکل گرفت.
در روز نخست مذاکرات، پیشرفتهای مثبتی حاصل شد و انتظار میرفت پیشنویس توافق نهایی در روز دوم آماده شود، اما به طور ناگهانی هیئت آمریکایی مذاکرات را ترک کرده و بلافاصله پس از آن، محاصره دریایی علیه ایران را آغاز کرد. این اقدام از سوی ایران با بستن تنگه هرمز در پاسخ متقابل مواجه شد.
موسویان با استناد به حقوق بینالملل، محاصره دریایی را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی میکند و تاکید دارد که ایران تنها در صورت تعهد مجدد آمریکا به آتشبس و رفع محاصره دریایی، حاضر به بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات است. تاکنون، واشنگتن به این شروط پاسخ مثبت نداده است و به همین دلیل، وضعیت همچنان در حالت تعلیق و بنبست باقی مانده است.
موسویان در ادامه به تحلیل دلایل اصلی این بنبست پرداخت و اظهار داشت که به نظر میرسد سیاست ایالات متحده بر تحمیل تسلیم به ایران متمرکز شده است. او هشدار داد که چنین رویکردی نه در گذشته موفق بوده و نه در آینده نیز خواهد بود.
به باور او، مذاکرات باید بر پایه عدالت و منافع متقابل شکل بگیرند و هرگونه توافق پایدار باید به گونهای باشد که هر دو طرف بتوانند آن را به عنوان یک پیروزی برای افکار عمومی خود معرفی کنند. موسویان با اشاره به توافق هستهای (برجام) و خروج یکجانبه آمریکا از آن، یادآور شد که در دوره اجرای برجام، ایران به طور کامل به تعهدات خود پایبند بود و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در ۱۶ گزارش متوالی، ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تایید کرد.
او همچنین به تعاملات ایران در موضوعات منطقهای مانند سوریه و یمن با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی اشاره کرد و نمونهای از آن را آزادی ۱۶ ملوان آمریکایی که به طور تصادفی وارد آبهای سرزمینی ایران شده بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت با میانجیگری مستقیم جان کری و محمدجواد ظریف عنوان کرد. موسویان معتقد است که رئیسجمهور آمریکا میتوانست به جای کنار گذاشتن برجام، سیاست خود را بر این پیشرفتها استوار کرده و مذاکرات گستردهتری با ایران—که او آن را «برجام پلاس» نامید—برای رسیدگی به مسائل منطقهای دنبال کند.
در همین راستا، یک نماینده مجلس نیز با اشاره به تاثیرات محاصره دریایی، اذعان داشته است که این اقدام در کوتاهمدت میتواند فشار اقتصادی بر ایران وارد کند.
