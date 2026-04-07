ایران از عربستان و امارات خواست تا از استفاده از قلمرو خود برای حملات علیه ایران جلوگیری کنند

نماینده ایران در سازمان ملل با ارسال نامههایی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، از عربستان و امارات متحده عربی خواست تا از استفاده از قلمرو خود برای حملات علیه ایران جلوگیری کنند و نسبت به این اقدامات اعتراض کرد. ایران حق خود را برای دفاع مشروع از حاکمیت خود محفوظ می داند.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل ، امیرسعید ایروانی، در دو نامه جداگانه به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ، آنتونیو گوترش، از عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواست تا اصول حسن همجواری را رعایت کرده و از تداوم استفاده از قلمرو خود برای انجام حملات علیه ایران جلوگیری کنند. ایروانی با اشاره به مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال استفاده از اراضی خود برای تجاوز و حملات مسلحانه علیه دیگر کشورها، اعتراض شدید و قاطع ایران را نسبت به این اقدامات غیرقانونی اعلام کرد.
وی تأکید کرد که ایران قویاً از عربستان و امارات میخواهد تا با رعایت اصول همسایگی، از تبدیل قلمرو خود به پایگاهی برای حملات علیه ایران خودداری کنند. در این نامهها، ایران با تأکید بر پایبندی خود به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت این دو کشور، حق خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم، از جمله دفاع مشروع، برای حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خود محفوظ میداند. این نامهها در پیگیری مکاتبات پیشین ایران با سازمان ملل در این خصوص، از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶، ۲۶، ۳۰ و ۳۱ مارس ۲۰۲۶، ارسال شده است و حاوی اطلاعاتی در مورد استفاده از حریم هوایی و قلمرو عربستان و امارات برای حملات علیه ایران است. بر اساس پایشها و ارزیابیهای نیروهای مسلح ایران، مشخص شده است که متجاوزان همچنان از قلمرو و حریم هوایی عربستان برای طراحی، آمادهسازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه ایران استفاده میکنند. موارد متعددی از این حملات در نامههای ارسالی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ذکر شده است. از جمله، حملات بمباران توسط جنگندههای آمریکایی اف-۱۶، اف-۳۵ و اف-۱۵ که با استفاده از حریم هوایی عربستان انجام شدهاند، شناسایی و ثبت شدهاند. همچنین، هواپیماهای شناسایی یو-۲اس و هواپیمای سوخترسان کِی-سی-۱۳۵ و هواپیمای گشت دریایی پی-۸-اِی آمریکا در عملیاتهای پشتیبانی اطلاعاتی و سوخترسانی برای این جنگندهها، از حریم هوایی عربستان استفاده کردهاند. در این نامهها همچنین به استفاده از حریم هوایی امارات متحده عربی برای حملات علیه ایران اشاره شده است. این اقدامات، به گفته ایران، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حاکمیت ایران است و تهران را بر آن میدارد که برای حفظ امنیت ملی خود، تمام گزینههای ممکن را در نظر بگیرد. جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر اهمیت ثبات و امنیت در منطقه، مسئولیت جامعه جهانی را در قبال جلوگیری از این اقدامات تحریکآمیز و غیرقانونی یادآور میشود و خواستار اقدام فوری شورای امنیت برای پایان دادن به این وضعیت است. ایران معتقد است که سکوت جامعه بینالمللی در برابر این تجاوزات، به تشدید تنشها در منطقه و تضعیف صلح و امنیت بینالمللی منجر خواهد شد
ایران عربستان امارات سازمان ملل حملات امنیت