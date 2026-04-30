ایران در رتبه ۱۷۷ شاخص آزادی مطبوعات؛ بیش از نیمی از جهان در وضعیت «سخت»

گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز ، تصویری نگرانکننده از وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان ارائه میدهد. ایران در این رتبهبندی سالانه، با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته، به رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور و منطقه تنزل یافته است.
این افت، در حالی رخ میدهد که بیش از نیمی از کشورهای جهان در دستههای «سخت» و «بسیار جدی» از نظر آزادی مطبوعات قرار گرفتهاند؛ روندی که برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته مشاهده میشود. این آمار، زنگ خطر جدی برای سلامت دموکراسی و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در سطح جهانی به صدا در میآورد.
عوامل متعددی در این وضعیت دخیل هستند، از جمله افزایش محدودیتهای قانونی برای روزنامهنگاران تحت بهانههایی نظیر مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی، افزایش آزار و اذیت آنلاین و تهدیدها علیه خبرنگاران، و همچنین گسترش بیاعتمادی عمومی به رسانهها. این عوامل، فضای کاری روزنامهنگاران را به شدت تحت فشار قرار داده و مانع از انجام وظایف حرفهای آنها میشود. در ایران، این محدودیتها به شکلهای مختلفی از جمله سانسور، بازداشت، و تهدید به خانوادههای روزنامهنگاران خود را نشان میدهد.
این وضعیت، نه تنها آزادی بیان را نقض میکند، بلکه مانع از شفافیت و پاسخگویی در جامعه میشود و در نهایت، به تضعیف حقوق شهروندی منجر میگردد. نکته قابل توجه دیگر، پیشرفت قابل ملاحظه سوریه در این رتبهبندی است. پس از سقوط حکومت بشار اسد و تغییرات سیاسی متعاقب آن، سوریه با ۳۶ پله صعود، از رتبه ۱۷۷ به ۱۴۱ رسیده است.
این پیشرفت، نشاندهنده امیدواریهایی برای بهبود وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور است، اما همچنان چالشهای زیادی پیش روی این کشور وجود دارد. در صدر فهرست کشورهای با آزادی مطبوعات، نروژ برای دهمین سال متوالی قرار دارد. هلند و استونی نیز به ترتیب در رتبههای دوم و سوم جای گرفتهاند. این کشورها، با داشتن قوانین و نهادهای حمایتی قوی، محیطی امن و آزاد را برای روزنامهنگاران فراهم کردهاند.
در مقابل، اریتره همچنان در انتهای فهرست قرار دارد و کره شمالی و ایران نیز در رتبههای ۱۷۹ تا ۱۷۷، جزو کشورهایی هستند که کمترین آزادی مطبوعات را دارند. این کشورها، با اعمال محدودیتهای شدید بر رسانهها و سرکوب روزنامهنگاران، مانع از جریان آزاد اطلاعات میشوند. در آلمان نیز، شرایط کاری روزنامهنگاران در سال گذشته سختتر شده است.
این کشور، با سه پله سقوط نسبت به سال قبل، به رتبه چهاردهم تنزل یافته و در دسته «قابل قبول» طبقهبندی شده است. گزارشگران بدون مرز، افزایش آزار و اذیت آنلاین، تهدیدها، کارزارهای بدنامسازی، و بیاعتمادی عمومی را از جمله عوامل این ухудшение وضعیت عنوان کرده است. به ویژه، خبرنگارانی که موضوعات حساس، از جمله مربوط به گروههای راست افراطی یا اخبار جنگ غزه را پوشش میدهند، با فشار و تهدیدهای فزایندهای روبرو هستند.
این نشان میدهد که حتی در کشورهای دموکراتیک نیز، آزادی مطبوعات با چالشهایی روبرو است و نیازمند حمایت و حفاظت مداوم است. شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز، بر اساس معیارهای مختلفی از جمله امنیت، ساختار سیاسی، چارچوب حقوقی، و شرایط اقتصادی و اجتماعی که بر آزادی رسانهای تأثیر میگذارند، کشورها را رتبهبندی میکند. این رتبهبندی، ابزاری مهم برای ارزیابی وضعیت آزادی مطبوعات در سطح جهانی و شناسایی کشورهایی است که در این زمینه عملکرد ضعیفی دارند.
گزارشگران بدون مرز، با انتشار این گزارش، تلاش میکند تا توجه جهانی را به اهمیت آزادی مطبوعات جلب کند و دولتها را به احترام به حقوق روزنامهنگاران و تضمین آزادی بیان تشویق کند. در پایان گزارش، به آمار تکاندهندهای اشاره شده است: دو سوم روزنامهنگاران کشتهشده در سراسر جهان، در ارتباط با اقدامات اسرائیل جان خود را از دست دادهاند.
این آمار، نشاندهنده خطرات جدی است که روزنامهنگاران در مناطق درگیر جنگ و مناقشه با آن روبرو هستند و نیازمند توجه و حمایت ویژه است. به طور کلی، گزارش جدید گزارشگران بدون مرز، هشداری جدی برای وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان است. این گزارش، نشان میدهد که آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورها در معرض تهدید است و نیازمند تلاشهای مداوم برای حفاظت و تقویت آن است.
آزادی مطبوعات، یکی از ارکان اساسی دموکراسی و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است و نباید به بهانههای مختلفی محدود شود
