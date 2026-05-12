ایران در رده هفتم دنیا بیشترین ذخایر استراتژیک نفت دارد

ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر استراتژیک نفت در دنیاست و با ذخیره ۷۱ میلیون بشکه نفت استراتژیک، در رده هفتم دنیا جای گرفته است. ذخایر نفت جهان یکی از شاخص‌های مهم آمادگی برای شوک‌های انرژی و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی است. ذخایر استراتژیک به دولت‌ها کمک می‌کند تا در طول جنگ‌ها، تحریم‌ها، بلایای طبیعی یا اختلالات بازار، ذخایر سوخت مورد نیاز داخلی را حفظ کنند.

ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر استراتژیک نفت در دنیاست و در آخرین رتبه‌بندی با ۷۱ میلیون بشکه ذخیره نفت استراتژیک، در رده هفتم دنیا از این نظر قرار گرفته است.

ذخایر نفت جهان یکی از آشکارترین شاخص‌های چگونگی آمادگی کشورها برای شوک‌های انرژی و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی است. این ذخایر استراتژیک به دولت‌ها کمک می‌کند تا در طول جنگ‌ها، تحریم‌ها، بلایای طبیعی یا اختلالات بازار، ذخایر سوخت داخلی را تثبیت کنند.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، جهان در حال حاضر پس از بسته شدن تنگه هرمز، با یکی از بزرگترین اختلالات عرضه انرژی در تاریخ مدرن روبرو است که فشار زیادی بر بازارهای سوخت و قیمت بنزین در سراسر جهان وارد کرده است. این تصویرسازی، بزرگترین موجودی استراتژیک نفت فعلی تخمینی در مخازن روی خشکی را با استفاده از داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان می‌دهد.

این تصویر، کشورهایی را که بیشترین آمادگی را برای مقابله با اختلالات عرضه جهانی نفت داشتند، برجسته می‌کند. این داده‌ها، انتشار اضطراری هماهنگ‌شده در مارس ۲۰۲۶ را در نظر نمی‌گیرد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نفط استراتژیک خزانه‌های نفت روی خشکی تیمینگ شرقی آژانس بین‌المللی انرژی آخرین رتبه‌بندی

United States Latest News, United States Headlines