پس از ماه‌ها تنش و درگیری‌های نظامی ایران و آمریکا به مرحله‌ای جدیدی در روابط و مذاکرات رسیده‌اند یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ بین دو کشور نهایی شده و به امضا می‌رسد مقامات ایرانی این توافق را گامی مهم برای تثبیت آتش‌بس ارزیابی کرده و بر لزوم پایان تمامی درگیری‌ها از جمله در لبنان و اشغالگری تأکید دارند وزیر خارجه ایران از آغاز دور جدید مذاکرات با آمریکا خبر داده است که همزمان با امضای رسمی یادداشت تفاهم در روز جمعه در سوئیس خواهد شد در این مذاکرات موضوعاتی چون لغو تحریم‌ها پرونده هسته‌ای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و سازوکارهای تضمین آتش‌بس مورد بررسی قرار می‌گیرند

شرق پس از ماه‌ها تنش درگیری‌های نظامی و رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک ایران و آمریکا به نقطه‌ای رسیده‌اند که مقامات دو کشور از آغاز مرحله‌ای جدید در روابط و مذاکرات سخن می‌گویند در حالی که یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ میان طرفین نهایی شده و قرار است به‌زودی به‌صورت رسمی به امضا برسد مسئولان ایرانی این توافق را گامی مهم در راستای تثبیت آتش‌بس و حرکت به سوی یک توافق جامع‌تر ارزیابی می‌کنند هم‌زمان تهران تأکید دارد پایان جنگ فقط به توقف درگیری‌ها محدود نمی‌شود و باید شامل پایان اشغالگری و توقف کامل اقدامات نظامی در تمامی جبهه‌ها به‌ویژه لبنان باشد در همین چارچوب وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آغاز دور تازه مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی خبر داده و اعلام کرده است این گفت‌وگوها از روز جمعه هم‌زمان با امضای رسمی یادداشت تفاهم کلید خواهد خورد به گفته مقامات ایرانی مسائل مهمی همچون لغو تحریم‌ها پرونده هسته‌ای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و سازوکارهای تضمین اجرای آتش‌بس در مراحل بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد gained این تحولات می‌تواند مسیر آینده روابط ایران و آمریکا و همچنین وضعیت امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیروز با بیان اینکه این جلسه درباره یادداشت تفاهمی است که بین ایران و آمریکا در روز یکشنبه نهایی شد و به‌زودی امضای رسمی آن صورت خواهد گرفت گفت احتمالا روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد و همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شود وزیر امور خارجه در جمع سفرا کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران تصریح کرد در مرحله اول مهم‌ترین موضوعی که اتفاق می‌افتد اعلام خاتمه جنگ است و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد دوشنبه به وقت تهران البته خاتمه جنگ نیز اعلام شد اما شروع رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود وزیر امور خارجه گفت با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان صبح دوشنبه صورت گرفت و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در تفاهم‌نامه وجود دارد اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان عراقچی ادامه داد به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به نوعی به یکدیگر پیوسته و وابسته شدند از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد زمانی که ما به آتش‌بس رسیدیم آتش‌بس را در همه جبهه‌ها اعلام کردیم با تأکید بر لبنان اکنون نیز که به خاتمه جنگ رسیده‌ایم خاتمه جنگ در لبنان هم خواهد بود او گفت موضوع مهمی که می‌خواهم در اینجا بر آن تأکید کنم این است که از نظر ما دو طرف این تفاهم‌نامه یک طرف آمریکا و اسرائیل و طرف دیگر ایران و حزب‌الله هستند و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی‌ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است وزیر امور خارجه تأکید کرد خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال نیز می‌شود بدون عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده‌اند خاتمه جنگ کامل نشده است هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از این به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از این به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید عراقچی گفت از نقش سازنده پاکستان و قطر در تلاش برای برقراری صلح قدردانی می‌کنم عراقچی گفت به دلیل مشکلاتی که در رسیدن به یک توافق بین ما و آمریکا وجود داشت و ناشی از تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود ما نهایتا تصمیم گرفتیم مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم او تأکید کرد در مرحله اول موضوع خاتمه جنگ بحث تنگه هرمز محاصره دریایی موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدودشده ایران است موضوع بازسازی و مسائل مشابه آن را مذاکره کنیم و به یک یادداشت تفاهم برسیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد پس از آن مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه خواهد یابد تا به یک توافق نهایی برسیم در توافق نهایی درباره موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد و ما به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید مجید تخت‌روانچی هم در حاشیه دیدار وزیر خارجه با سفرا و نمایندگان نمایندگی‌های خارجی در تهران در جمع خبرنگاران گفت امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا درباره خاتمه جنگ در سوئیس به صورت دیجیتال یا حضوری خواهد بود و بعد از آن مذاکرات شروع می‌شود که ریاست هیئت ایران بر عهده آقای قالیباف و هیئت آمریکایی بر عهده آقای ونس خواهد بود معاون وزیر خارجه گفت بعد از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در روز جمعه در سوئیس مذاکرات بین ایران و آمریکا برگزار خواهد شد او با اشاره به جلسه وزیر خارجه با تعدادی از سفرا و رؤسای نمایندگی کشورهای خارجی در تهران گفت این جلسات به طور معمول هر چند‌وقت یک‌بار برگزار می‌شود و اکنون با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ فرصت مغتنمی بود که در این جلسه درباره مذاکرات غیر‌مستقیمی که بین ایران و آمریکا از طریق میانجی داشتیم و محتوای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا توضیحاتی بدهیم تخت‌روانچی با بیان اینکه آقای عراقچی در این جلسه توضیح دادند مفاد یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در چه زمینه‌هایی است ادامه داد همچنین تأکید شد جنگ خاتمه یافته است و بر موضوع خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید شد او با بیان اینکه در این جلسه اهمیت موضوع لبنان و اینکه چرا ما تأکید داریم باید جنگ در لبنان نیز خاتمه پیدا کند تشریح شد گفت یکی دیگر از مهم‌ترین مفاد این یادداشت تفاهم موضوع بازسازی کشور است و طرحی که در این زمینه در نظر گرفته شده اس.

شرق پس از ماه‌ها تنش درگیری‌های نظامی و رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک ایران و آمریکا به نقطه‌ای رسیده‌اند که مقامات دو کشور از آغاز مرحله‌ای جدید در روابط و مذاکرات سخن می‌گویند در حالی که یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ میان طرفین نهایی شده و قرار است به‌زودی به‌صورت رسمی به امضا برسد مسئولان ایرانی این توافق را گامی مهم در راستای تثبیت آتش‌بس و حرکت به سوی یک توافق جامع‌تر ارزیابی می‌کنند هم‌زمان تهران تأکید دارد پایان جنگ فقط به توقف درگیری‌ها محدود نمی‌شود و باید شامل پایان اشغالگری و توقف کامل اقدامات نظامی در تمامی جبهه‌ها به‌ویژه لبنان باشد در همین چارچوب وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آغاز دور تازه مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی خبر داده و اعلام کرده است این گفت‌وگوها از روز جمعه هم‌زمان با امضای رسمی یادداشت تفاهم کلید خواهد خورد به گفته مقامات ایرانی مسائل مهمی همچون لغو تحریم‌ها پرونده هسته‌ای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و سازوکارهای تضمین اجرای آتش‌بس در مراحل بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد gained این تحولات می‌تواند مسیر آینده روابط ایران و آمریکا و همچنین وضعیت امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیروز با بیان اینکه این جلسه درباره یادداشت تفاهمی است که بین ایران و آمریکا در روز یکشنبه نهایی شد و به‌زودی امضای رسمی آن صورت خواهد گرفت گفت احتمالا روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد و همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شود وزیر امور خارجه در جمع سفرا کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران تصریح کرد در مرحله اول مهم‌ترین موضوعی که اتفاق می‌افتد اعلام خاتمه جنگ است و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد دوشنبه به وقت تهران البته خاتمه جنگ نیز اعلام شد اما شروع رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود وزیر امور خارجه گفت با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان صبح دوشنبه صورت گرفت و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در تفاهم‌نامه وجود دارد اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان عراقچی ادامه داد به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به نوعی به یکدیگر پیوسته و وابسته شدند از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد زمانی که ما به آتش‌بس رسیدیم آتش‌بس را در همه جبهه‌ها اعلام کردیم با تأکید بر لبنان اکنون نیز که به خاتمه جنگ رسیده‌ایم خاتمه جنگ در لبنان هم خواهد بود او گفت موضوع مهمی که می‌خواهم در اینجا بر آن تأکید کنم این است که از نظر ما دو طرف این تفاهم‌نامه یک طرف آمریکا و اسرائیل و طرف دیگر ایران و حزب‌الله هستند و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی‌ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است وزیر امور خارجه تأکید کرد خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال نیز می‌شود بدون عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده‌اند خاتمه جنگ کامل نشده است هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از این به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از این به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب می‌آید عراقچی گفت از نقش سازنده پاکستان و قطر در تلاش برای برقراری صلح قدردانی می‌کنم عراقچی گفت به دلیل مشکلاتی که در رسیدن به یک توافق بین ما و آمریکا وجود داشت و ناشی از تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود ما نهایتا تصمیم گرفتیم مذاکرات را به دو مرحله تقسیم کنیم او تأکید کرد در مرحله اول موضوع خاتمه جنگ بحث تنگه هرمز محاصره دریایی موضوعاتی که مربوط به آزادسازی وجوه مسدودشده ایران است موضوع بازسازی و مسائل مشابه آن را مذاکره کنیم و به یک یادداشت تفاهم برسیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد پس از آن مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه خواهد یابد تا به یک توافق نهایی برسیم در توافق نهایی درباره موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد و ما به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید مجید تخت‌روانچی هم در حاشیه دیدار وزیر خارجه با سفرا و نمایندگان نمایندگی‌های خارجی در تهران در جمع خبرنگاران گفت امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا درباره خاتمه جنگ در سوئیس به صورت دیجیتال یا حضوری خواهد بود و بعد از آن مذاکرات شروع می‌شود که ریاست هیئت ایران بر عهده آقای قالیباف و هیئت آمریکایی بر عهده آقای ونس خواهد بود معاون وزیر خارجه گفت بعد از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در روز جمعه در سوئیس مذاکرات بین ایران و آمریکا برگزار خواهد شد او با اشاره به جلسه وزیر خارجه با تعدادی از سفرا و رؤسای نمایندگی کشورهای خارجی در تهران گفت این جلسات به طور معمول هر چند‌وقت یک‌بار برگزار می‌شود و اکنون با توجه به مذاکرات ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ فرصت مغتنمی بود که در این جلسه درباره مذاکرات غیر‌مستقیمی که بین ایران و آمریکا از طریق میانجی داشتیم و محتوای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا توضیحاتی بدهیم تخت‌روانچی با بیان اینکه آقای عراقچی در این جلسه توضیح دادند مفاد یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در چه زمینه‌هایی است ادامه داد همچنین تأکید شد جنگ خاتمه یافته است و بر موضوع خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید شد او با بیان اینکه در این جلسه اهمیت موضوع لبنان و اینکه چرا ما تأکید داریم باید جنگ در لبنان نیز خاتمه پیدا کند تشریح شد گفت یکی دیگر از مهم‌ترین مفاد این یادداشت تفاهم موضوع بازسازی کشور است و طرحی که در این زمینه در نظر گرفته شده اس





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا مذاکرات یادداشت تفاهم پایان جنگ آتش‌بس لبنان تحریم‌ها هسته‌ای بازسازی

United States Latest News, United States Headlines