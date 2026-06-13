منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند دولت ایران در هفته‌های اخیر با تخریب عمدی تونل‌ها و مین‌گذاری ورودی‌های مخازن، استحکامات حفاظتی اورانیوم غنی‌شده حدود نیم‑تن را تقویت کرده است؛ این اقدام‌ها بر مذاکرات احتمالی ترامپ برای انتقال و نابودسازی این مواد تأثیرگذار است.

منابع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده به سازمان سی‌ان‌ان اعلام کردند که دولت ایران در هفته‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای تقویت استحکامات اطراف مخازن اورانیوم غنی‌سفته اجرا کرده است.

این اقدامات شامل تخریب عمدی چندین تونل زیرزمینی، نصب معادن ضد‌حوادث در ورودی‌های مخازن و نصب سازوکارهای حفاظتی پیشرفته می‌شود که هدفشان مانع از دسترسی هر گونه نیروی نظامی به حدود نیم‑تن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است. بر پایهٔ گزارش‌های جمع‌آوری‌شده، این تدابیر نه تنها زمان بازیابی این ماده را چندین برابر افزایش داده، بلکه خطرات حین عملیات استخراج را نیز به‌سختی می‌پذیرند و نیاز به تجهیزات سنگین حفاری و عملیات مین‌روبی پیشرفته دارند.

در همین حین، دولت رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، یک ماه پیش به‌صورت علنی احتمال صدور دستور برای تصرف این مواد توسط ارتش آمریکا را مطرح کرده بود. این اظهارات باعث شد که مذاکراتی که در حال انجام میان واشنگتن و تهران برای انتقال و نابودی ذخایر اورانیوم در دستور کار قرار داشت، با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه شود.

بر پایهٔ سندی که به‌تازگی در یک رسانهٔ ایرانی منتشر شد، توافق پیشنهادی شامل تحویل اورانیوم غنی‌شده به آمریکا و سپس نابودی آن می‌شود؛ اما استحکامات تازهٔ ایران سؤال جدیدی را برنیافته است: چه کسی مسئول حمل و نقل این مواد از زیرزمین‌های مستحکم خواهد بود؟ مقامات ویراستاری سازمان ملل و کاخ سفید تا به امروز پاسخی به پرسش‌های رسانه‌ای در این باره نداده‌اند. نقش کارشناسان آمریکایی نیز در این زمینه برجسته است.

اسکات روکر، مدیر دفتر حذف مواد هسته‌ای در اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا (۲۰۱۷‑۲۰۲۱)، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ن تأکید کرد که اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، بازیابی اورانیوم غنی‌شده دشوارتر از آن خواهد شد که هر دو طرف در مذاکرات فنی به‌دقت به آن پرداخته و راهکارهای عملی برای دسترسی، فهرست‌برداری و راستی‌آزمایی این مخازن ارائه دهند. او هشدار داد که در صورت عدم شفافیت کامل ایران دربارهٔ میزان و مکان دقیق این مواد، امکان پنهان‌کاری در اجرای تعهدات هسته‌ای وجود خواهد داشت.

در ادامه، مقامات آمریکایی اشاره کردند که برای استخراج و انتقال این اورانیوم ممکن است نیاز به ایجاد یک تاسیسات سیار ویژه تحت نظارت اداره ملی امنیت هسته‌ای و آزمایشگاه ملی اوک ریج در تنسی باشد؛ مسیری که زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود. در نهایت، جامعهٔ بین‌المللی هنوز نسبت به جزئیات دقیق این مخازن اطمینان کامل ندارد.

بسیاری بر این باورند که بخش عمدهٔ اورانیوم غنی‌شده در تونل‌های فروپاشیدهٔ مجتمع هسته‌ای اصفهان ذخیره شده و بخشی دیگر در سایت‌های جداگانه توزیع می‌شود. این عدم شفافیت، به‌علاوهٔ اقدامات حفاظتی اخیر ایران، گفتگوهای پیرامون برنامهٔ هسته‌ای ایران و شرایط خروج این مواد از کشور را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است.





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اورانیوم غنی‌شده ایران ترامپ امنیت هسته‌ای مذاکرات هسته‌ای

United States Latest News, United States Headlines