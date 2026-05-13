Head Topics

ایران با متوقف شدن صادرات نفت از جزیره خارک و تکمیل مخازن ذخیره‌سازی، در کاهش تولید نفت افراطی می‌شود؟

سیاسی News

ایران با متوقف شدن صادرات نفت از جزیره خارک و تکمیل مخازن ذخیره‌سازی، در کاهش تولید نفت افراطی می‌شود؟
ایرانصادرات نفتجزیره خارک
📆5/13/2026 11:21 AM
📰IranIntl
19 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 63%

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند صادرات نفت از پایانه اصلی نفتی ایران در جزیره خارک طی روزهای اخیر متوقف شده و همزمان ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی این جزیره نیز رو به تکمیل است؛ وضعیتی که می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت کند. بلومبرگ در گزارشی نوشت، اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران بیشتر خواهد شد و اگر ایران فضای کافی برای ذخیره نفت نداشته باشد، ممکن است ناچار شود تولید نفت در برخی میدان‌ها را کاهش دهد.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند صادرات نفت از پایانه اصلی نفتی ایران در جزیره خارک طی روزهای اخیر متوقف شده و همزمان ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی این جزیره نیز رو به تکمیل است؛ وضعیتی که می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس‌پیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. همچنین، بر اساس این گزارش، اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران بیشتر خواهد شد و اگر ایران فضای کافی برای ذخیره نفت نداشته باشد، ممکن است ناچار شود تولید نفت در برخی میدان‌ها را کاهش دهد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

ایران صادرات نفت جزیره خارک توقف صادرات تغیف مخازن کاهش تولید نفت پایانه نفتی تغییر فعالیت‌های آنلاین

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-13 14:20:48