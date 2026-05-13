تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند صادرات نفت از پایانه اصلی نفتی ایران در جزیره خارک طی روزهای اخیر متوقف شده و همزمان ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی این جزیره نیز رو به تکمیل است؛ وضعیتی که می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار به کاهش بیشتر تولید نفت کند. بلومبرگ در گزارشی نوشت، اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران بیشتر خواهد شد و اگر ایران فضای کافی برای ذخیره نفت نداشته باشد، ممکن است ناچار شود تولید نفت در برخی میدان‌ها را کاهش دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوس‌پیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. همچنین، بر اساس این گزارش، اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیره‌سازی نفت ایران بیشتر خواهد شد و اگر ایران فضای کافی برای ذخیره نفت نداشته باشد، ممکن است ناچار شود تولید نفت در برخی میدان‌ها را کاهش دهد





