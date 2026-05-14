ایران خودرو شرایط پیش فروش ۸ محصول خود را ویژه اردیبهشت ۱۴۰۵ برای طرح جوانی جمعیت و طرح فرسوده اعلام کرد. بنابر بخشنامه ایران‌ خودرو ، این شرایط فروش بر اساس قواعد مشارکت در تولید تنظیم شده و ثبت‌نام این طرح از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

موعد تحویل خودروها از مهرماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ خواهد بود و قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود. در این طرح برای خودروهای تحویلی مهر تا آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد خواهد بود.

