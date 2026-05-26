سرانجام زمینههای اتصال به اینترنت بینالمللی که بسیاری از ایرانیان در انتظار شنیدن آن بودند فراهم شد و با مصوبه ستاد ساماندهی فضای مجازی زمینه اتصال ایرانیان به اینترنت بینالمللی فراهم شد. تنها قدم باقی مانده امضا و تایید رییسجمهور و زمینهسازی برای رفع این مشکل از طریق شعام است.
سرانجام زمینههای اتصال به اینترنت بینالمللی که بسیاری از ایران یان در انتظار شنیدن آن بودند فراهم شد و همانگونه که «اعتماد» طی روزهای گذشته ابعاد و زوایای گوناگون آن را اطلاعرسانی کرده بود با مصوبه ستاد ساماندهی فضای مجازی (9 رای موافق در برابر 2 رای مخالف) زمینه اتصال ایران یان به اینترنت بینالمللی فراهم شد.
تنها قدم باقی مانده امضا و تایید رییسجمهور و زمینهسازی برای رفع این مشکل از طریق شعام است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان علوم ارتباطات، انسداد اینترنت نه تنها دسترسی شهروندان به فضای مجازی را محدود کرده، بلکه پیامدهایی جدی برای اقتصاد دیجیتال، پژوهشهای دانشگاهی و حتی امنیت سایبری کشور ایجاد کرده است.
سیداحمد معتمدی، رییس پیشین دانشگاه امیرکبیر، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماههای پایانی دولت اول سیدمحمد خاتمی و دولت دوم اصلاحات، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ در گفتوگو با «اعتماد» نوری به ابعاد پنهان ضرورت استفاده از اینترنت پرسرعت بینالمللی برای نیل به توسعه انداخته است. معتمدی، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی در شرایط جنگی، ضمن تقدیر از دولت برای رفع این معضل معتقد است: تداوم انسداد اینترنت نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه به گسترش استفاده از فیلترشکنها، شکلگیری بازارهای غیرشفاف و حتی گرایش به اینترنت ماهوارهای منجر میشود.
او همچنین از آشفتگی در نظام تصمیمسازی درباره اینترنت سخن میگوید؛ وضعیتی که به باور او باعث شده حتی در شرایطی که سران قوا با رفع محدودیتها موافقاند، این تصمیم در شوراهای بالادستی به نتیجه نرسد. معتمدی با تاکید بر این نکته که باید نسبت و تناسب معقولی میان دایره مسوولیتها و پاسخگویی فراهم شود، ساختار اجرایی را مسوول تصمیمگیری در این خصوص میداند
ایران Internternet Samaneh Stad Samaneh-E-E-Vazaha-E-Vazaha Samaneh-E-E-Vazaha-E-Vazaha-E-E-E-E-E-E-E-E-E-