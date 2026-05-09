پس از برگزاری مراسم تشییع عباس کیارستمی در سال گذشته در گزارشی تحلیلی، کنجی ناکانیشی از روزنامه یومیوری شیمبون، به آینده ایران و نقش مردم این کشور در تصمیم‌گیری پرداخت. ناکانیشی معتقد بود که آینده ایران را نه جنگ و قدرت‌های خارجی، بلکه خود مردم ایران تعیین خواهند کرد، جامعه‌ای که به دلیل ترس از نظارت و سرکوب حکومتی، کمتر احساسات واقعی خود را آشکار می‌کند.

روزنامه ژاپنی یومیوری شیمبون در گزارشی تحلیلی به قلم کنجی ناکانیشی، خبرنگار پیشین خود در تهران، نوشت با وجود جنگ، بحران اقتصادی و فشارهای سیاسی، بسیاری از شهروندان ایرانی همچنان در کشور مانده‌اند و آینده ایران را نه قدرت‌های خارجی، بلکه خود مردم ایران تعیین خواهند کرد.

نویسنده گزارش با بازگشت به مراسم تشییع عباس کیارستمی در سال ۲۰۱۶، آن مراسم را نمادی از احساسات پنهان جامعه ایران توصیف می‌کند؛ جامعه‌ای که به نوشته او به دلیل ترس از نظارت حکومتی، کمتر احساسات واقعی خود را آشکار می‌کند. ناکانیـشی می‌نویسد هزاران نفر در مراسم خاکسپاری کیارستمی در تهران شرکت کرده بودند و زمانی که اصغر فرهادی در سوگنامه خود از ماندن کیارستمی در ایران «با وجود طرد شدن و سنگ‌اندازی‌ها» سخن گفت، جمعیت با تشویقی طولانی واکنش نشان دادند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Peace Election People's Opinion Economic

United States Latest News, United States Headlines