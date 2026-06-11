ایران: آمریکا باید تهدید به استفاده از زور علیه ایران را متوقف کند

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت با عنوان «پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی در خاورمیانه از طریق میانجی‌گری و گفت‌وگو» گفت که رئیس‌جمهور آمریکا باید تهدید به استفاده از زور علیه ایران را متوقف کند. سفیر ایران در سازمان ملل، با اشاره به سیاست‌های آمریکا در این زمینه، تصریح کرد: ایالات متحده بارها این سیاست شکست‌خورده را دنبال کرده است و تاکنون باید دریافته باشد که تهدید و ارعاب نظامی نتیجه معکوس دارد.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت با عنوان «پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی در خاورمیانه از طریق میانجی‌گری و گفت‌وگو» گفت که رئیس‌جمهور آمریکا باید تهدید به استفاده از زور علیه ایران را متوقف کند.

او با قدردانی از رئیس جمهوری کلمبیا برای تشکیل این نشست، گفت: ایران هرگز تحت تهدید و فشار مذاکره نکرده و هرگز در برابر فشار یا اجبار تسلیم نخواهد شد. سفیر ایران در سازمان ملل، با اشاره به سیاست‌های آمریکا در این زمینه، تصریح کرد: ایالات متحده بارها این سیاست شکست‌خورده را دنبال کرده است و تاکنون باید دریافته باشد که تهدید و ارعاب نظامی نتیجه معکوس دارد.

وی همچنین، با اشاره به نقض‌های آتش‌بس جامع ۸ آوریل توسط آمریکا و رژیم اسرائیل، گفت: ایران در پاسخ به هرگونه اقدام تجاوزکارانه، حق ذاتی دفاع از خود را که طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، اعمال کرده و همچنان اعمال خواهد کرد.

سفیر ایران در سازمان ملل، با بیان اینکه صلح، ثبات و امنیت پایدار تنها از طریق گفت‌وگو، همکاری و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه و بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیتی، حسن همجواری، و پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل و اهداف و اصول منشور ملل متحد، و به دور از هرگونه مداخله و اجبار خارجی قابل تحقق است، افزود: تحولات اخیر در منطقه، به‌ویژه جنگ غیرموجه و غیرقابل توجیهی که ایالات متحده علیه ایران به راه انداخت، بار دیگر نشان داد که ادامه حضور نظامی خارجی در خلیج فارس نمی‌تواند امنیت پایدار برای منطقه به همراه داشته باشد





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