رئیسجمهور آمریکا و ایران در یادداشت تفاهم جدید، به توافق نهایی در اسلامآباد رسیدند. متن یادداشت تفاهم به دو زبان فارسی و انگلیسی امضا شد و به دلیل افزایش هزینه سیاسی نقض توافق، تصمیم بر امضای مجازی این یادداشت گرفته شد.
به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.
با توجه به نقشآفرینی پاکستان بهعنوان میانجی روند دیپلماتیک منتهی به تفاهم اسلامآباد، شهباز شریف نخست وزیر این کشور نیز متن تفاهمنامه را امضا خواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد در یک برنامه تلویزیونی با اعلام این خبر گفت: «متن یادداشت تفاهم به دو زبان فارسی و انگلیسی امضا شد.
وی با اشاره به تغییر شیوه امضای توافق از نشست حضوری در سوئیس به امضای مجازی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، بعد از مشورتهای صورتگرفته، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است متن یاددات تفاهم توسط رؤسای جمهور دو کشور و بدون نیاز به حضور فیزیکی امضا شود. یکی از دلایل این تصمیم، افزایش هزینه سیاسی نقض توافق در صورت امضای مستقیم سران دو کشور بوده است.
بقائی همچنین درباره برنامه نشست بعدی در سوئیس گفت: فاز بعدی مذاکرات بعد از امضای یادداشت تفاهم آغاز میشود و برگزاری نشست سوئیس همچنان در دستور کار قرار دارد، اما تصمیمگیری نهایی بعد از مشورت با میانجیها اعلام خواهد شد. در همین حال، شبکه سیانان به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ نیز نسخه مکتوب توافق را در جریان دیدار خود در کاخ ورسای امضا کرده است.
به گفته مقامهای دو طرف، اجرای توافق و آغاز مرحله بعدی گفتوگوها در روزهای آینده و با نظارت میانجیها دنبال خواهد شد
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