ایران تنگه هرمز را بازگشایی کامل اعلام کرد؛ سازمان ملل استقبال کرد

تهران رسماً اعلام کرد که تنگه هرمز در طول مدت باقیمانده از آتشبس برای تمامی کشتیهای تجاری باز است. این اقدام با استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد روبرو شده و به عنوان گامی در مسیر درست توصیف شده است. سازمان ملل بر لزوم بازگشت کامل حقوق و آزادیهای کشتیرانی در این آبراه حیاتی تأکید کرد.
در اقدامی که انتظار میرود تأثیر بسزایی بر جریان تجارت جهانی داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران امروز رسماً اعلام کرد که تنگه هرمز در تمامی طول مدت باقیمانده از آتشبس ، برای تردد تمامی کشتیهای تجاری به طور کامل باز است. این خبر که در دهمین روز از آتشبس میان ایالات متحده و ایران اعلام شد، بلافاصله با واکنش و استقبال مقامات بینالمللی همراه بود.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیهای رسمی از این اعلامیه استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت تسهیل تردد و حفظ ثبات منطقهای دانست. وی با اشاره به موضع روشن سازمان ملل، بر اهمیت بازگشت کامل حقوق و آزادیهای کشتیرانی بینالمللی در تنگه هرمز تأکید کرد و خواستار رعایت این اصول از سوی تمامی طرفهای درگیر شد. این در حالی است که آتشبس در لبنان، که از نیمهشب پنجشنبه به اجرا درآمده است، همچنان برقرار بوده و نشاندهنده تلاشهای جاری برای کاهش تنشها در منطقه است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) جزئیات بیشتری را در این خصوص تشریح کرد. وی نوشت که تردد در این تنگه حیاتی باید مطابق با مسیرهای هماهنگشده و از پیش اعلامشده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. این رویکرد، که هدف آن اطمینان از نظم و امنیت در ترددها و جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم یا حادثه ناخواسته است، نشاندهنده تعهد ایران به مدیریت شفاف و مسئولانه این گذرگاه آبی مهم است. پس از اعلام اولیه، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با انتشار اطلاعات تکمیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، بر برخی نکات تأکید ورزید. بر اساس این اطلاعات، تردد شناورهای نظامی از تنگه کماکان ممنوع است و این رویکرد در راستای توافق مربوط به دوره سکوت در صحنه نبرد و پس از اجرای آتشبس در لبنان صورت میگیرد. این جزئیات، که به روشنی محدودیتها و چارچوبهای این بازگشایی را مشخص میسازد، به منظور تأمین منافع امنیتی و اطمینان از پایداری آتشبس صورت گرفته است. انتظار میرود این گشایش، ضمن تسهیل تجارت دریایی، به کاهش تنشها و ایجاد فضای مساعدتر برای مذاکرات آتی کمک کند. این تصمیم ایران در حالی اتخاذ میشود که منطقه همچنان شاهد چالشهای متعددی است. در خبر دیگری، یک دانشمند دیگر به لیست دانشمندان مفقود یا کشته شده آمریکایی اضافه شده و مسئله مرگ و ناپدید شدن این افراد در دستور کار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار گرفته است. این موضوع، که ابعاد گستردهتری از تنشهای بینالمللی را نمایان میسازد، به طور همزمان با تحولات تنگه هرمز پیگیری میشود. همچنین، قیمت طلای ۲۴ عیار در روز جمعه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۵، اعلام شد که نشاندهنده نوسانات بازارهای جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای مختلف است. این رویدادهای همزمان، از بحرانهای امنیتی و سیاسی گرفته تا تحولات اقتصادی، تصویری پیچیده از وضعیت کنونی جهان را به نمایش میگذارند و نشان میدهند که چگونه تصمیمات یک کشور میتواند بر صحنه جهانی تأثیر بگذارد
