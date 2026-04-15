ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده و در عین حال، منابع خبری از احتمال مشروط کردن عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط تهران به توافق با واشنگتن برای جلوگیری از درگیری خبر می‌دهند. تنش‌ها در منطقه و رویکردهای دیپلماتیک همزمان ادامه دارد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که تحریم ‌های جدیدی علیه حکومت ایران و مبارزه با تروریسم وضع کرده است. این تحریم ‌ها سه فرد، هفده نهاد و نه کشتی را شامل می‌شود.

بر اساس اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت این وزارت‌خانه منتشر شده، این افراد و نهادها با محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، ارتباط دارند. همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که هماهنگی بین ایالات متحده و اسرائیل در مواضع خود نسبت به ایران ادامه دارد و اسرائیل برای هر سناریویی در صورت شکست آتش‌بس آماده است.

او همچنین از ادامه حملات ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد و اشاره کرد که ارتش در آستانه در هم کوبیدن بنت جبیل است. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه نزدیک به تهران گزارش داد که حکومت ایران ممکن است عبور امن کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز را به توافقی با آمریکا برای پیشگیری از ازسرگیری درگیری‌ها مشروط کند.

این منبع آگاه توضیح داد که ایران کنترل آب‌های خود در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و عمان در مورد بخش خود تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما جزئیاتی درباره پاک‌سازی مین‌ها یا عبور کشتی‌های مرتبط با اسرائیل ارائه نشد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که مجوزهای مربوط به خرید نفت ایران و روسیه تمدید نخواهد شد.

سخنگوی کاخ سفید نیز خبر درخواست رسمی آمریکا برای تمدید آتش‌بس را نادرست خواند و مذاکرات با ایران را سازنده توصیف کرد. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده با انتشار ویدئویی از مشارکت نیروهای خود در عملیات محاصره دریایی ایران خبر داد و به کشتی‌های تجاری هشدار استفاده از زور در صورت عدم پیروی از محاصره را داد.

از سوی دیگر، رییس مجلس ایران و وزیر امور خارجه با مقام‌های منطقه‌ای درباره کاهش تنش‌ها گفتگو کردند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز برای احمد حمیداوی، رهبر کتائب حزب‌الله عراق، تا سقف ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده و او را مسئول حملات به تاسیسات دیپلماتیک آمریکا و کشتار غیرنظامیان عراقی معرفی کرده است.





