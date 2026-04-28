ایران در آستانه فروپاشی؟ ادعاهای ترامپ و تحولات منطقه

اظهارات جنجالی ترامپ درباره وضعیت ایران، نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، تشدید تنشها در مرزهای اسرائیل و لبنان، خروج امارات از اوپک و هشدار آمریکا به عراق از جمله مهمترین تحولات اخیر منطقه و جهان هستند.
تحولات منطقه و جهان در روزهای اخیر با پیچیدگیهای فزایندهای همراه بوده است. دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، در اظهاراتی جنجالی از دریافت پیامهایی از سوی ایران مبنی بر فروپاشی قریبالوقوع این کشور خبر داد و مدعی شد که تهران خواستار بازگشایی تنگه هرمز توسط آمریکا است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه به دلیل درگیریهای اسرائیل و حزبالله در لبنان و همچنین نگرانیها در مورد برنامه هستهای ایران همچنان بالا است. ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: ایران همین حالا به ما اطلاع داده که در وضعیت فروپاشی قرار دارد.
آنها میخواهند ما تنگه هرمز را باز کنیم، در سریعترین زمان ممکن، در حالی که تلاش میکنند وضعیت رهبری خود را سامان دهند (که من معتقدم قادر به انجام آن خواهند بود! ). این ادعاها در حالی مطرح میشوند که هیچ تایید مستقلی از سوی مقامات ایرانی در این زمینه ارائه نشده است. با این حال، این اظهارات میتواند نشاندهنده تلاشهای آمریکا برای افزایش فشار بر ایران و بهرهبرداری از شرایط بحرانی موجود باشد.
در همین حال، نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در قطر برگزار شد و امیر قطر اعلام کرد که این نشست بیانگر موضع واحد این کشورها در قبال تحولات کنونی منطقه است. این کشورها شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین و کویت هستند. این نشست در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد امنیت منطقه و تهدیدات ناشی از ایران برگزار شد.
همچنین، ارتش اسرائیل به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده است که در ساعات آینده صدای انفجارهای شدیدی شنیده خواهد شد، که نشاندهنده تشدید تنشها در مرزهای شمالی اسرائیل است. از سوی دیگر، وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرده است که تنگه هرمز میتواند بدون پاکسازی کامل همه مینها باز شود، که این موضوع میتواند راه را برای کاهش تنشها در این منطقه حیاتی هموار کند.
اما این اظهارات در کنار ادعاهای ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران، نشاندهنده رویکرد دوگانه آمریکا در قبال ایران است. همچنین، حوادث دیگری نیز در سطح بینالمللی رخ داده است که بر تحولات منطقه تاثیرگذار است. پلیس بریتانیا در حال بررسی یک آتشسوزی مشکوک در دیوار یادبودی در محله یهودیان در شمال لندن است که توسط واحد پلیس ضدتروریسم هدایت میشود.
این حادثه در محل یک دیوار یادبود رخ داده است که به افرادی اختصاص دارد که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه در سراسر ایران کشته شدند. این حادثه میتواند نشاندهنده افزایش تنشهای داخلی در بریتانیا و همچنین تلاش برای ایجاد ارتباط بین اعتراضات ایران و حوادث امنیتی در این کشور باشد.
علاوه بر این، امارات متحده عربی از تصمیم خود برای خروج از اوپک و اوپکپلاس خبر داد، که این تصمیم میتواند ضربهای چشمگیر به این ائتلافهای نفتی و رهبر اصلی آنها، عربستان سعودی، وارد کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که جنگ ایران شوکی کمسابقه در بازار انرژی ایجاد کرده و موجب بیثباتی در اقتصاد جهانی شده است.
خروج امارات از اوپک دستاوردی مهم برای دونالد ترامپ به شمار میآید، زیرا او بارها اوپک را متهم کرده است که با بالا نگه داشتن قیمت نفت، از سایر کشورهای جهان سوءاستفاده میکند. در نهایت، ایالات متحده به دولت عراق هشدار داده است که اگر تمامی گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را فورا منحل نکند، با تحریمهای شدیدتری مواجه خواهد شد و ارتش اسرائیل از آغاز موج جدیدی از حملات به مناطق و شهرهای جنوب لبنان خبر داده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت رعایت حاکمیت قانون در دریا و باز و امن نگه داشتن آبراههای بینالمللی تاکید کرده است
