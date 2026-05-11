خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد که ایران یک متهم دیگر با ادعای 'جاسوسی مشترک' برای آمریکا و اسرائیل را اعدام کرد. فرد اعدامشده 'عرفان شکورزاده' اعلام و ادعا کرده که او 'با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور' همکاری داشته است.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد که ایران یک متهم دیگر با ادعای 'جاسوسی مشترک' برای آمریکا و اسرائیل را اعدام کرد.
این خبرگزاری هویت فرد اعدامشده را 'عرفان شکورزاده' اعلام و ادعا کرده که او 'با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور' همکاری داشته است. میزان بدون اشاره به شغل این متهم، افزوده که او در چارچوب یک 'پروژه' و 'با توجه به تخصصی که داشته، جذب یکی از سازمانهای علمی کشور شده بود که در حوزهٔ ماهواره فعالیت داشته است.
بر اساس این ادعا، فرد اعدامشده 'آگاهانه' و 'با میل خود' در 'سه مرحله اقدام به ارتباطگیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به سیآیای بوده است. میزان میافزاید: 'اطلاعاتی که محکومعلیه تلاش داشته به سرویسهای دشمن ارائه کند، دارای طبقهبندی بوده است'. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده ۲۹ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت Iran بود
Football Syria Egypt Lebanon Jordan