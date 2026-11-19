تهران، مسکو و پکن در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران تا زمان توقف کامل حملات نظامی امکان‌پذیر نیست.

ایران، روسیه و چین در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای این کشور تنها در صورت توقف کامل حملات نظامی امکان‌پذیر خواهد بود. این موضع‌گیری در نشستی که هیئت نمایندگی روسیه در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ماه آن را در وین قرائت کرد، به عنوان پاسخ رسمی به فشارهای بین‌المللی مطرح شد.

شرایط احیای نظارت آژانس اتمی

در متن بیانیه مشترک سه کشور قدرت‌مند، تأکید شده است که اصرار بدون قید و شرط بر اجرای عادی تعهدات پادمانی و نادیده گرفتن موانع عینی ناشی از حملات نظامی و تهدید مستمر به استفاده از زور، کمکی به ازسرگیری کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران نخواهد کرد. نمایندگان این سه کشور تصریح کردند که ازسرگیری فعالیت‌های نظارتی تنها زمانی ممکن است که خصومت‌ها به طور کامل پایان یابد و تمامی تهدیدهای مربوط به حملات مجدد برطرف شود.

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تهران همچنین خواستار ارائه تضمین‌های قانع‌کننده شده است تا اطمینان حاصل شود حملات یا تهدیدهای مشابه در آینده تکرار نخواهند شد. این موضع‌گیری مستقیماً به وضعیت امنیتی اخیر اشاره دارد و نشان می‌دهد که تهران بازرسی‌های آژانس را منوط به ایجاد فضای امن پایدار می‌داند.

سابقه توقف نظارت‌ها و نگرانی‌های گروسی

فعالیت‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در تابستان پارسال متوقف شد. در پی این حمله، آژانس به دلایل امنیتی بازرسان خود را از ایران خارج کرد و جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این تحولات، قانونی را برای تعلیق همکاری با این نهاد تصویب نمود.

در جریان جنگ ۱۲ روزهٔ خرداد ۱۴۰۴، تأسیسات اصلی غنی‌سازی ایران در نطنز و فردو و همچنین بخش‌هایی از مجموعه هسته‌ای اصفهان هدف حملات قرار گرفتند. شماری دیگر از تأسیسات هسته‌ای ایران نیز در جنگی که نهم اسفند همان سال آغاز شد، بار دیگر مورد هدف حملات نظامی قرار گرفتند. این تخریبات و ناامنی‌ها زمینه‌ساز تعلیق همکاری‌ها شده‌اند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر دربارهٔ نبود دسترسی کافی به تأسیسات و مواد هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. گروسی تأکید کرده است که تا زمانی که ایران اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده خود را ارائه نکند و امکان راستی‌آزمایی میدانی فراهم نشود، آژانس نمی‌تواند تأیید کند که مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های صلح‌آمیز منحرف نشده‌اند.

آژانس در آخرین برآورد خود پیش از حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد ۱۴۰۴، ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد ایران را حدود ۴۴۰ کیلوگرم اعلام کرده بود. با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آن حملات، محل نگهداری و وضعیت کنونی این ذخایر همچنان برای بازرسان بین‌المللی روشن نیست و این ابهام یکی از چالش‌های اصلی دیپلماسی اتمی فعلی محسوب می‌شود.

توافق‌های نظامی آمریکا و اسرائیل

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، روز چهارشنبه ۲۷ آبان در تل‌آویو با رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد، دیدار کرد. این نشست هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی از تلاش مقام‌های اسرائیلی برای جلب موافقت واشینگتن با حملات مشترک تازه به ایران برگزار شد.

به‌گزارش تایمز اسرائیل، دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در جریان سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل رفت و با ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، و رومن گافمن، رئیس موساد، در مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در تل‌آویو نشست سه‌جانبه برگزار کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کوپر و زامیر همچنین در نشستی جداگانه با حضور فرماندهان ارشد دو کشور، تحولات منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی مشترک را بررسی کردند.

در این دیدارها بر ضرورت تعمیق همکاری‌های راهبردی و عملیاتی، تقویت هماهنگی میان نیروهای دو کشور و افزایش آمادگی مشترک برای رویارویی با سناریوهای مختلف تأکید شد. روزنامهٔ جروزالم پست نیز گزارش داد که تهدیدهای مرتبط با ایران از محورهای اصلی رایزنی‌های فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل بوده است. این روزنامه به نقل از یک منبع دفاعی نوشت سفر کوپر بخشی از بازدید او از نیروهای آمریکایی تحت فرماندهی‌اش در منطقه است.

قطعنامه حقوق بشر و واکنش‌های بین‌المللی

جایگاه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، موضوع تصمیم‌گیری دیگری بود. کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را با عنوان "وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" تصویب کرد. در متن این قطعنامه که به ابتکار کانادا به رأی گذاشته شده بود، از آنچه که "نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران" خوانده شده، به شدت ابراز نگرانی شده است.

در این قطعنامه همچنین به مواردی همچون اعدام‌ها، بازداشت‌های قهری و خودسرانه، سرکوب زنان و اقلیت‌های مذهبی و همین‌طور برخوردهای خشونت‌بار با اعتراضات دی‌ماه گذشته، از جمله ادامۀ بازداشت‌ها، اعتراف‌گیری‌های اجباری و صدور احکام سنگین حبس و اعدام اشاره شده است. ایالات متحده به این قطعنامه رأی ممتنع داد.

در ادامه، نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با انتشار پیامی تأکید کرد که این رأی ممتنع نباید باعث سوء تفاهم شده و به‌عنوان "نرم‌شدن رویکرد آمریکا در قبال تهران" تعبیر و تفسیر شود. دن نگریا، نمایندۀ ایالات متحده در این پیام توضیح داده که دلیل رأی ممتنع آمریکا، این بوده که به باور واشینگتن، قطعنامه با وجود محکوم‌کردن رفتار دولت ایران با معترضان و بازداشتی‌ها، در زمینۀ "پاسخگو کردن تهران"، به‌اندازۀ کافی قاطع نبوده است.

نمایندۀ آمریکا در پایان این متن نوشته است که پیام ساده و روشن ما به جهان این است: امکان دسترسی رژیم ایران به منابع مالی را میسر نکنید؛ منابعی که از آنها برای ادامۀ رفتار شریرانه و سرکوب مردم خودش بهره می‌برد. این مواضع متضاد میان کشورهای مختلف نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماتیک حاکم بر روابط بین‌المللی در قبال تحولات اخیر است.