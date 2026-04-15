ایران عبور امن از تنگه هرمز را به توافق با آمریکا مشروط کرد؛ محکومیت حملات به کردهای ایران

خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز را به توافق با آمریکا مشروط کرده است. در همین حال، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردوگاه‌های پناهندگان در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و آن را نشانه‌ای از بن‌بست سیاسی و نظامی رژیم دانست. مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا و همچنین تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از دیگر محورهای این خبر است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران عبور امن کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز را به حصول توافق با ایالات متحده آمریکا مشروط کرده است. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس همچنان ادامه دارد و فشارهای بین‌المللی بر ایران در حال افزایش است. این شرط‌گذاری از سوی ایران می‌تواند به پیچیدگی‌های روابط میان تهران و واشنگتن بیفزاید و مذاکرات احتمالی بین دو کشور را با موانع بیشتری روبرو کند.

در همین راستا، گزارشی از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان در هفته آینده منتشر شده است، هرچند جزئیات دقیقی از زمان و مکان این مذاکرات در دسترس نیست. این مذاکرات در صورتی که برگزار شود، می‌تواند گامی در جهت کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای مسائل مورد اختلاف باشد. در جبهه‌ای دیگر، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران شامل شش حزب، در بیانیه‌ای شدیداللحن، حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردوگاه‌های پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده است. این ائتلاف این حملات را که در زمان آتش‌بس صورت گرفته، نشانه‌ای از بن‌بست سیاسی و نظامی رژیم ایران دانسته و تاکید کرده است که این اقدامات ماهیت واقعی رژیمی را که به صلح و راه‌حل‌های سیاسی اعتقاد ندارد و بقای خود را بر سرکوب، خشونت و تروریسم استوار کرده، آشکار می‌کند. ائتلاف مذکور افزود که این حملات نشانه‌ای از قدرت نیست، بلکه ناشی از وحشت و ناامیدی رژیم در مواجهه با اراده مردم و بن‌بست موجود است. در این حملات که به دو اردوگاه حزب دموکرات و کومله زحمتکشان صورت گرفته، دو نفر زخمی و یک نفر کشته شده است. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران هدف قرار دادن محل زندگی غیرنظامیان و پناهندگان را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو خوانده و از دولت عراق، ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواسته است که به محکومیت اکتفا نکرده و اقدامات عملی انجام دهند. این نگرانی‌ها نشان‌دهنده وضعیت بغرنج حقوق بشر و تلاش برای سرکوب مخالفان سیاسی در خارج از مرزهای ایران است. در تحولات مرتبط با منطقه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس، تکمیل و تثبیت آتش‌بس جامع در لبنان را نتیجه پایداری، مبارزه و شجاعت حزب‌الله و وحدت محور مقاومت دانست و از ایالات متحده خواست به این توافق احتمالی پایبند باشد. او تاکید کرد که مقاومت و ایران، چه در جنگ و چه در آتش‌بس، همان موجودیت هستند و آمریکا باید از اشتباهات اسرائیل عقب‌نشینی کند. این اظهارات نشان‌دهنده حمایت قاطع ایران از حزب‌الله و مواضع آن در منطقه است. از سوی دیگر، مجلس سنای آمریکا به قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی رای منفی داد، اما دموکرات‌ها اعلام کردند که تلاش خود را برای مهار اختیارات رئیس‌جمهور در ادامه جنگ ادامه خواهند داد. این موضوع نشان‌دهنده شکاف در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران و نحوه برخورد با تهدیدات احتمالی است. همچنین، آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ از پایان درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله به‌عنوان بخشی از یک توافق صلح گسترده‌تر میان اسرائیل و لبنان استقبال خواهد کرد، اما این موضوع به صورت رسمی درخواستی مطرح نشده و آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله بخشی از مذاکرات صلح آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، هرچند ایران این موضوع را یکی از شروط گفت‌وگوها مطرح کرده است. در حوزه اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه سه فرد، ۱۷ نهاد و ۹ کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده است. این تحریم‌ها با هدف قطع شبکه‌های قاچاق غیرقانونی و تروریسم نیابتی ایران صورت گرفته و با تمرکز بر نخبگان حکومتی، از جمله خانواده شمخانی، که به گفته مقامات آمریکایی، به بهای زیان مردم ایران سود می‌برند، اعمال شده است. این وزارت‌خانه همچنین به نهادهای مالی هشدار داده است که از تمام ابزارها و اختیارات خود، از جمله تحریم‌های ثانویه، علیه حامیان فعالیت‌های تروریستی تهران استفاده خواهد کرد. این اقدامات نشان‌دهنده تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و تلاش برای مهار برنامه‌های منطقه‌ای آن است. در این میان، گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر و دونالد ترامپ درباره کاهش تنش‌ها در منطقه و تضمین ثبات بازارهای انرژی صورت گرفته است. ساعاتی پیش از این، گزارش‌هایی مبنی بر گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده بود. این تماس‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش و مدیریت بحران است. در حوزه هزینه‌های نظامی، راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، در دفاع از درخواست بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری دونالد ترامپ، اذعان کرده است که نمی‌تواند هزینه جنگ ایران را برآورد کند و هنوز در حال بررسی لازم برای تعیین نیازها هستند. این درخواست با انتقاد قانون‌گذاران آمریکایی روبه‌رو شده و سابقه تاریخی پنتاگون در فقدان پاسخ‌گویی مالی مورد اشاره قرار گرفته است. درخواست اولیه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تأمین بودجه اضافی این جنگ نیز ماه گذشته با مخالفت شدید کنگره مواجه شده بود، که نشان‌دهنده تردیدها و نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های احتمالی درگیری با ایران است. تمامی این تحولات، تصویر پیچیده‌ای از روابط پرتنش میان ایران و غرب، به ویژه ایالات متحده، و همچنین چالش‌های منطقه‌ای و داخلی ایران را به نمایش می‌گذارد





