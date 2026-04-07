ایران، عربستان و امارات را به رعایت حسن همجواری و توقف استفاده از خاک خود برای حملات متهم کرد

نماینده ایران در سازمان ملل از عربستان و امارات خواست تا از استفاده از قلمرو خود برای حمله به ایران جلوگیری کنند و حق خود را برای دفاع مشروع از تمامیت ارضیاش محفوظ دانست. در این نامه به شواهدی از استفاده از حریم هوایی عربستان برای حملات اشاره شده است.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در دو نامه جداگانه به شورای امنیت و دبیرکل این سازمان، از عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواست تا اصول حسن همجواری را رعایت کرده و از ادامه استفاده از قلمرو خود برای اقدامات علیه ایران جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز دوشنبه به وقت محلی، در نامههای خود به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و همچنین رئیس شورای امنیت، با اشاره به مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال استفاده از اراضیشان برای انجام حملات تجاوزکارانه و مسلحانه علیه دیگر کشورها، اعتراض شدید و قاطع جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدامات غیرقانونی اعلام کرد.\ایروانی در این نامهها تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً از عربستان سعودی و امارات متحده عربی میخواهد که اصول حسن همجواری را رعایت کرده و از ادامه استفاده از قلمرو خود برای اقدامات علیه ایران جلوگیری کنند. وی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، ضمن پایبندی به اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حق خود را برای اتخاذ تمام تدابیر لازم و مقتضی، از جمله اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، به منظور حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خود، محفوظ میداند. در ادامه، متن کامل نامههای سفیر ایران به شرح زیر آمده است: \متن نامه ایران درباره عربستان: بسم الله الرحمن الرحیم. متعاقب دستور دولت متبوع و با استناد به نامههای پیشین، از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶، ۲۶، ۳۰ و ۳۱ مارس ۲۰۲۶، اینجانب مراتب زیر را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرسانم. بر اساس بررسیها و ارزیابیهای انجامشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، محرز شده است که متجاوزان همچنان از خاک و حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی برای طراحی، آمادهسازی، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند. مصادیق مشخصی از این موارد به شرح زیر است: در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۶، در ساعت ۰۰:۲۵، جنگندههای اف-۱۶ ایالات متحده آمریکا، با استفاده از حریم هوایی عربستان سعودی، اقدام به بمباران اهدافی در داخل ایران کردند؛ در همان روز، در ساعت ۱۰:۰۱، جنگندههای اف-۱۶ آمریکا، با عبور از حریم هوایی عربستان سعودی، حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام دادند؛ همچنین در ساعت ۰۹:۲۰ همان روز، جنگندههای اف-۱۶ آمریکا، از حریم هوایی عربستان سعودی برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کردند؛ در ساعت ۱۱:۰۹ همان روز، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۵ آمریکا، از حریم هوایی عربستان سعودی برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کردند؛ در ساعت ۱۷:۱۲ همان روز، هواپیماهای شناسایی یو-۲اس آمریکا، با پرواز بر فراز حریم هوایی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی را برای جنگندههای آمریکایی فراهم کردند؛ در ساعت ۱۷:۳۱ همان روز، هواپیماهای شناسایی یو-۲اس آمریکا، باز هم با پرواز بر فراز حریم هوایی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی ارائه کردند؛ در ساعت ۱۷:۵۰ همان روز، هواپیماهای شناسایی یو-۲اس آمریکا، اطلاعات لازم را از حریم هوایی عربستان سعودی جمعآوری کردند؛ در ساعت ۲۱:۱۷ همان روز، یک هواپیمای سوخترسان کی-سی-۱۳۵ آمریکا، از شمالشرق عربستان سعودی، اقدام به سوختگیری هوایی جنگندههای دشمن کرد؛ در همان ساعت، یک هواپیمای گشت دریایی و شناسایی پی-۸-ای آمریکا، با استفاده از حریم هوایی عربستان سعودی، پشتیبانی اطلاعاتی ارائه داد؛ در ساعت ۲۱:۵۹ همان روز، یک فروند جنگنده اف-۱۵ آمریکا، با عبور از حریم هوایی شمالشرق عربستان سعودی، اهدافی را در داخل ایران بمباران کرد؛ در ساعت ۲۲:۳۲ همان روز، جنگندههای اف-۳۵ آمریکا، با استفاده از حریم هوایی عربستان سعودی، به اهدافی در داخل ایران حمله کردند. با توجه به مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال فراهم کردن شرایط برای تجاوز و حملات مسلحانه علیه یک کشور دیگر، جمهوری اسلامی ایران اعتراض شدید و قاطع خود را نسبت به این اقدامات غیرقانونی اعلام میدارد و از عربستان سعودی میخواهد که به اصل حسن همجواری پایبند بوده و از استفاده از خاک خود برای چنین حملاتی خودداری کند. جمهوری اسلامی ایران، ضمن احترام به حاکمیت عربستان سعودی، حق خود را برای اتخاذ هرگونه اقدام لازم برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خود، محفوظ میدارد. خواهشمند است دستور فرمایید این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود
