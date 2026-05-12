ایران هواپیماهای نظامی به افغانستان فرستاده یا نه؟

در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، چندین فرودگاه و پایگاه هوایی ایران هدف حمله قرار گرفتواین حملات منهدم کردن ۳۹ فروند هواپیما در ترکیه، عراق و همچنین در این حملات منهدم شدند یا به شدت آسیب دیدند. علاوه بر این، ایران همچنین برخی از هواپیماهای غیرنظامی خود را به افغانستان منتقل کرد، اما مشخص نیست که آیا ایران هواپیمای نظامی نیز به افغانستان فرستاده است یا نه.
به گفته دو مقام آمریکایی، ایران همچنین برخی از هواپیماهای غیرنظامی خود را به افغانستان منتقل کرده است. مشخص نیست که آیا ایران هواپیمای نظامی هم به افغانستان فرستاده است یا نه.
در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، چندین فرودگاه و پایگاه هوایی ایران هدف حمله قرار گرفت. حمیدرضا صناعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت که بیشتر فرودگاههای کشور آسیب دیدند. او همچنین گفت که ۱۵ هواپیمای مسافربری به طور مستقیم هدف حملات قرار گرفتند و نابود شدند و حدود ۲۰ درصد از ناوگان هوایی فعال کشور کاملا از چرخه خدمترسانی خارج شدند.
همچنین بنابر گزارشهای منتشرشده، دستکم حدود ۳۹ فروند هواپیمای نظامی و ترابری نظامی ایران نیز در این حملات منهدم شدند یا به شدت آسیب دیدند. به نظر میرسد که جابجاییهای اخیر در تلاش برای حفاظت از بخشی از هواپیماهای نظامی و مسافربری باقیمانده ایران در برابر ازسرگیری احتمالی حملات آمریکا و اسرائیل انجام شده است. پایگاه هوایی نورخان در نزدیکی اسلامآباد، پایتخت پاکستان، یک فروند هواپیمای شناسایی و جمعآوری اطلاعات RC-130 نیز در مورد تجهیزات انتقالشده به پاکستان وجود دارد.
اسلامآباد برای دریافت کمکهای نظامی بیشتر به چین متکی شده است و در بحران کنونی میان دو طرف تلاش میکند. مذاکرات برای حصول توافق پایان جنگ بین آمریکا و ایران نیز به بنبست خوردند و گزینه ازسرگیری درگیریهای نظامی روی میز رئیسجمهوری آمریکاست، اگرچه تیم امنیت ملی آقای ترامپ با آن گفتگو کرده است
ایران افغانستان پاکستان ترامپ جدایی از آمریکا نوامسرایی