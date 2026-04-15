خبرگزاری رویترز از شرط ایران برای عبور امن کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق با آمریکا برای جلوگیری از درگیری خبر داد. همزمان، واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه سه فرد، هفده نهاد و نه کشتی مرتبط با ایران وضع کرد. نتانیاهو نیز بر آمادگی اسرائیل برای هر سناریویی تاکید کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران عبور امن کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز را به دستیابی به توافقی با ایالات متحده برای جلوگیری از ازسرگیری درگیری‌ها مشروط کرده است. این خبر در حالی منتشر شد که گزارش‌هایی از گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران ، درباره کاهش تنش‌ها در منطقه و تضمین ثبات بازارهای انرژی حکایت داشت.

در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، ضمن تاکید بر عزم واشنگتن برای مقابله با شبکه‌های قاچاق و تروریسم نیابتی ایران، اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری از ابزارها و اختیارات خود، از جمله تحریم‌های ثانویه، علیه حامیان «فعالیت‌های تروریستی» تهران استفاده خواهد کرد. وی همچنین به هدف قرار دادن نخبگان حکومتی ایران، از جمله خانواده شمخانی، اشاره کرد که به گفته او، «به بهای زیان مردم ایران سود می‌برند».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه سه فرد، هفده نهاد و نه کشتی مرتبط با ایران و مبارزه با تروریسم را در فهرست جدید تحریم‌های خود قرار داد. طبق اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت این وزارت‌خانه منتشر شد، برخی از افراد و نهادهای تحریم‌شده با محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، ارتباط دارند.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که هنوز برای پیش‌بینی روند یا نتیجه گفت‌وگوها با ایران زود است، اما تاکید کرد که اسرائیل و آمریکا در مواضع خود نسبت به جمهوری اسلامی هماهنگ هستند و اسرائیل «برای هر سناریویی» آماده است. او همچنین به ادامه حملات ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله در جنوب لبنان و نزدیکی به «در هم کوبیدن» بنت جبیل اشاره کرد.

منبع آگاه نزدیک به تهران در گفت‌وگو با رویترز تصریح کرد که ایران ممکن است اجازه دهد کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز بدون نگرانی از حملات نظامی عبور کنند، به شرطی که توافقی برای جلوگیری از ازسرگیری درگیری حاصل شود. این منبع تاکید کرد که ایران کنترل آب‌های خود در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و عمان در مورد بخش خود از این آبراه تصمیم خواهد گرفت. وی در مورد پاک‌سازی مین‌های احتمالی یا عبور آزادانه کشتی‌های مرتبط با اسرائیل اظهار نظری نکرد.

در همین حال، اسکات بسنت اعلام کرد که ایالات متحده مجوزهای خرید بخشی از نفت ایران و روسیه را که بدون مواجهه با تحریم‌های آمریکا امکان‌پذیر بود، تمدید نخواهد کرد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، خبرها مبنی بر درخواست رسمی آمریکا برای تمدید آتش‌بس را تکذیب کرد و مذاکرات با ایران را سازنده خواند. وی ضمن تشکر از پاکستان برای میانجیگری، ابراز امیدواری کرد که ایران خواسته‌های آمریکا را بپذیرد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز با انتشار ویدئویی از عملیات نظامی در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، مشارکت هزاران نیروی نظامی در عملیات محاصره دریایی ایران را اعلام کرد و به کشتی‌های تجاری در منطقه در مورد استفاده از زور در صورت عدم تبعیت هشدار داد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز با مقام‌های ارشد منطقه‌ای درباره کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کرد و معاون رئیس امارات متحده عربی و نخست‌وزیر قطر از جمله مخاطبان وی بودند.





