رویترز گزارش می‌دهد ایران شرط تسهیل عبور کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز را منوط به توافق با آمریکا برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها کرده است. همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سه فرد، هفده نهاد و نه کشتی مرتبط با ایران وضع کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه ادامه دارد و مذاکرات دیپلماتیک نیز پیگیری می‌شود.

بر اساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، ایران شرط عبور امن کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز را مشروط به توافق با ایالات متحده برای جلوگیری از ازسرگیری درگیری‌ها اعلام کرده است. این منبع آگاه نزدیک به تهران در مصاحبه با رویترز اظهار داشت که در چارچوب پیشنهادهای مطرح شده در مذاکرات با آمریکا، امکان عبور آزادانه کشتی‌ها از بخش عمانی این آبراه حیاتی وجود دارد، مشروط بر اینکه توافقی برای توقف تنش‌ها حاصل شود. با این حال، ایران کنترل آب‌های خود در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و عمان مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد بخش خود را بر عهده خواهد داشت. جزئیات بیشتری در مورد پاکسازی احتمالی مین‌ها یا امکان عبور کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در این گزارش ذکر نشده است.

در همین حال، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه ایران و در چارچوب مبارزه با تروریسم وضع کرده است. این تحریم‌ها سه فرد، هفده نهاد و نه کشتی را هدف قرار می‌دهد. برخی از افراد و نهادهای تحریم‌شده با فرزند علی شمخانی، از مقامات ارشد ایرانی، ارتباط دارند. این اقدامات همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز بر هماهنگی مواضع واشنگتن و تل‌آویو در قبال ایران تأکید کرده و اعلام کرده است که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است، به ویژه در پی تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله در جنوب لبنان.

اظهارات سخنگوی کاخ سفید نیز حاکی از ادامه مذاکرات با ایران است، وی این گفت‌وگوها را سازنده توصیف کرده و نسبت به دستیابی به توافق ابراز امیدواری نموده است. او همچنین از پاکستان به دلیل میانجیگری در این مذاکرات قدردانی کرد. در همین راستا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار ویدئویی از عملیات نظامی و هشدار به کشتی‌های تجاری، بر آمادگی خود برای اعمال زور در صورت عدم پیروی از دستورات تأکید کرده است. در سوی دیگر، مقامات ارشد ایرانی از جمله رئیس مجلس و وزیر امور خارجه با همتایان خود در منطقه تماس‌های تلفنی داشته و درباره کاهش تنش‌ها بحث و تبادل نظر کرده‌اند. وزارت خارجه آمریکا نیز برای رهبر کتائب حزب‌الله عراق جایزه‌ای تعیین کرده و او را مسئول حملات به تأسیسات دیپلماتیک آمریکا و کشتار غیرنظامیان عراقی دانسته است.

تفسیر جدیدی از این تحولات نشان می‌دهد که ایران در حال استفاده از اهرم تنگه هرمز به عنوان یک ابزار دیپلماتیک در مذاکرات با آمریکا است. اگرچه جزئیات این پیشنهادها کاملاً روشن نیست، اما سخنان منبع آگاه به رویترز حاکی از آن است که تهران در ازای دریافت تضمین‌هایی مبنی بر عدم تشدید تنش‌ها، حاضر به تسهیل عبور کشتی‌ها از بخش عمانی این گذرگاه آبی است. این رویکرد ایران می‌تواند بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای کاهش فشارهای بین‌المللی و رفع تحریم‌ها باشد.

در مقابل، آمریکا با وضع تحریم‌های جدید و اعلام آمادگی نظامی، موضع خود را در قبال ایران سختگیرانه نگه داشته است، هرچند که همزمان از جریان سازنده مذاکرات سخن می‌گوید. این تنش‌ها و دیپلماسی همزمان، منطقه خلیج فارس را در شرایطی پیچیده قرار داده است، جایی که هرگونه محاسبه اشتباه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. ارتباطات منطقه‌ای مقامات ایرانی نیز نشان‌دهنده تلاش برای کاهش تنش و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک است، که این خود می‌تواند گامی مثبت در جهت ثبات منطقه باشد، اما موفقیت این تلاش‌ها به عوامل متعددی، از جمله رویکرد آمریکا و پایبندی همه طرف‌ها به توافقات احتمالی بستگی دارد. تعیین جایزه برای رهبر کتائب حزب‌الله عراق نیز نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای فشار بر گروه‌های نیابتی ایران و مقابله با نفوذ این کشور در منطقه است.





