ایران و اروپا در رقابت برای کنترل تنگه هرمز پس از جنگ

گزارش موسسه مطالعات جنگ در خصوص تاثیرات تلاش‌های espèرو در جهت بازگشایی تنگه هرمز پس از توقف و همچنین واکنش‌های احتمالی ایران در این زمینه و همچنین برنامه ایران در جهت کنترل تنگه هرمز و همچنین برنامه ایران در ساخت خط لوله فجیره.

اقدام ایران در ایجاد یک چارچوب کنترلی بر ترددها در تنگه هرمز می‌تواند تاثیر منفی روی تلاش‌های اروپا در راه بازگشایی آن داشته باشد؛ بویژه طرح‌ کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه که به دنبال مشارکت در ماموریتی برای تامین امنیت این گذرگاه راهبردی پس از جنگ هستند.

موسسه مطالعات جنگ در تحلیلی می‌افزاید که در صورت پایان جنگ، با پذیرش رسمی یا عملی نقش ایران در مدیریت تنگه، تهران ممکن است با هرگونه استقرار نیروی امنیتی خارجی مخالفت کند و حتی در برابر آن واکنش سخت نشان دهد. در ادامه این تحلیل آمده است که اگر ایران بتواند این سازوکار را عادی کند و رفت‌وآمد کشتی‌ها را به‌تدریج به سطح قبل از بحران برگرداند، هزینه‌های اقتصادی محدودیت در تنگه کمتر دیده خواهد شد.

این موضوع می‌تواند استدلال برخی کشورهای اروپایی و متحدان آمریکا برای اقدام مشترک یا مداخله جهت بازگشایی مسیر را تضعیف کند. این اندیشکده همچنین به نگرانی‌های اقتصادی در اروپا اشاره کرده و گفته است برخی کشورهای اروپایی نسبت به پیامدهای اختلال در تنگه هرمز حساس هستند و حتی در صورت تداوم وضعیت، از ایده اقدام برای بازگشایی این مسیر تا پیش از تابستان ۲۰۲۶ حمایت کرده‌اند; مسئله‌ای که به گفته این موسسه، انگیزه‌ای برای ایران ایجاد می‌کند تا پیش از تشدید فشارهای خارجی، چارچوب مورد نظر خود برای مدیریت تردد در این گذرگاه را تثبیت کند.

مسیر زمینی دور زدن تنگه هرمز، ولیعهد ابوظبی دستور تسریع ساخت خط لوله فجیره را صادر کرد





