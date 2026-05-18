آتبین معیدی، یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال، در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است که حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را یک فاجعه اخلاقی توصیف می‌کند. او از طرفداران دو آتشه سردار آزمون و مهدی طارمی، زوجی در خط حمله تیم ملی ایران، حمایت می‌کند و عملکرد آن‌ها را تله‌پاتیک توصیف می‌کند.

اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است؛ این را یک ایرانی طرفدار دوآتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است.

نام او آتبین معیدی است و در متن خود تأکید می‌کند که از طرفداران دو آتشه سردار آزمون و مهدی طارمی است؛ زوجی در خط حمله تیم ملی ایران که این هوادار فوتبال برای توصیف عملکردشان از تعبیر تله‌پاتیک استفاده می‌کند. با این حال، او اصرار دارد که مخالفتش با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی صرفاً سلیقه شخصی‌اش نیست و آن را «خواستی عمومی» معرفی می‌کند؛ به گونه‌ای که می‌نویسد، مسئله برای «ایرانیان» نه یک بحث سیاسی، بلکه مسئله‌ای درباره حقوق بشر و عدالت است





