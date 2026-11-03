ایران در جمع ۳۰ کشور پیشرو فناوری خون نادر و پلاسما

سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد که به فناوری نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر دست یافته است. جزئیات شناسایی و ذخیره این خون‌ها و تولید پلاکت را بخوانید.

احمد قره‌باغیان ، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از قرار گرفتن کشور در جمع سی کشور برخوردار از فناوری نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر خبر داد. این توسعه فنی در مرکز تخصصی تهران انجام شده و نشان‌دهنده پیشرفت زیرساخت‌های درمانی کشور است.

نگهداری خون‌های نادر تا سه دهه

خون‌های نادر گروه‌هایی هستند که شیوع بسیار کمی در جامعه دارند و به سه دسته نادر، بسیار نادر و فوق‌العاده نادر تقسیم می‌شوند. سازمان انتقال خون ایران با شناسایی دقیق این گروه‌ها، نمونه‌های مربوط را جمع‌آوری و به روش انجماد نگهداری می‌کند. بر اساس مقالات علمی منتشرشده، مدت نگهداری این خون‌ها بین ده تا سی سال است و مستندات نشان می‌دهد حتی خون‌هایی که بیش از بیست سال به‌صورت منجمد نگهداری شده‌اند، همچنان قابلیت استفاده دارند.

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ذخیره خون‌های نادر باید به‌صورت مستمر حفظ شود تا بیماران نیازمند در مواقع اضطراری دسترسی داشته باشند. افراد دارای گروه‌های خونی نادر از روش‌های مختلف شناسایی و برای اهدای خون به مراکز انتقال خون دعوت می‌شوند. این افراد نیز در صورت برخورداری از شرایط اهدای خون، مانند سایر اهداکنندگان می‌توانند سالانه چهار بار خون اهدا کنند. این فرآیند تضمین‌کننده تداوم موجودی خون‌های خاص برای نجات جان بیماران است.

ویژگی‌های ژنتیکی و شناسایی بیماران

برای مثال، افرادی که گروه خونی بمبئی یا پارابمبئی دارند، با وجود اینکه از نظر ظاهری در گروه خونی O قرار می‌گیرند، فاقد آنتی‌ژن H هستند. درحالی‌که این آنتی‌ژن در سایر افراد دارای گروه خونی O وجود دارد، بنابراین این افراد نمی‌توانند از خون معمولی گروه O استفاده کنند و باید خون سازگار با گروه خونی خود دریافت کنند. شناسایی این تفاوت‌های ریز برای جلوگیری از واکنش‌های ایمنی خطرناک حیاتی است.

گروه‌های خونی بسیار نادر ممکن است تنها یک نفر در هر یک میلیون نفر به آن‌ها مبتلا باشد. این افراد برای دریافت خون با محدودیت جدی مواجه‌اند و تنها می‌توانند از فردی با گروه خونی مشابه خود خون دریافت کنند. شناسایی افراد دارای گروه خونی نادر از سه مسیر اصلی انجام می‌شود که هر کدام نقش مهمی در شبکه اهدای خون ایفا می‌کنند.

مسیر نخست، شناسایی بیماران در بیمارستان‌هاست؛ به این صورت که گاهی با وجود هم‌گروه بودن خون بیمار و نمونه‌های موجود، آزمایش سازگاری نتیجه مثبت می‌دهد و امکان تزریق خون فراهم نمی‌شود. در چنین شرایطی نمونه بیمار به آزمایشگاه تخصصی خون‌های نادر سازمان انتقال خون ارسال می‌شود. این فرآیند دقت بالایی در تشخیص‌های آزمایشگاهی نیاز دارد.

مسیر دوم، شناسایی مادرانی است که نوزاد آن‌ها پس از تولد دچار زردی می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد مادر دارای گروه خونی نادر است و آنتی‌بادی مربوط را تولید کرده است. مسیر سوم نیز آزمایش نمونه‌هایی از خون‌های اهدایی در سازمان انتقال خون است که طی آن، گروه‌های خونی نادر به‌صورت تصادفی شناسایی می‌شوند. پس از شناسایی فرد، اقوام درجه یک او نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرند و در صورت شناسایی افراد مشابه و برخورداری از شرایط اهدای خون، نمونه‌های آن‌ها جمع‌آوری و در مرکز تخصصی سازمان انتقال خون در تهران به‌صورت منجمد ذخیره می‌شود.

توسعه فناوری آفرزیس و تولید پلاکت

در حال حاضر، سیستم‌های گروه‌بندی خون و آزمایش‌های غربالگری عفونت‌های قابل انتقال از طریق خون در سازمان انتقال خون به‌صورت کاملاً اتوماتیک انجام می‌شود و فرایندهای مورد استفاده با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارند. دو برنامه اصلی توسعه سازمان عبارتند از گسترش شناسایی و ذخیره‌سازی گروه‌های خونی نادر و توسعه تهیه پلاکت به روش آفرزیس. پلاکت یکی از فرآورده‌های بسیار مهم خونی است که بیماران مبتلا به انواع سرطان، به‌ویژه پس از جراحی، شیمی‌درمانی و پرتودرمانی، به دلیل آسیب مغز استخوان و کاهش تعداد پلاکت‌ها به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پلاکت به دو روش تهیه می‌شود؛ در روش نخست، پلاکت از خون کامل اهدایی جدا می‌شود و در روش دوم، با استفاده از دستگاه آفرزیس، پلاکت مستقیماً از خون اهداکننده جدا و سایر اجزای خون به بدن او بازگردانده می‌شود. توسعه روش آفرزیس در کشور از برنامه‌های سازمان انتقال خون است؛ زیرا کیفیت و کمیت این فرآورده برای بیماران مناسب‌تر است و پزشکان نیز از آن استقبال می‌کنند. این تکنولوژی علاوه بر افزایش بهره‌وری، رضایت اهداکنندگان را نیز افزایش می‌دهد.

صادرات پلاسما به اروپا و خودکفایی دارویی

بر اساس سند ملی پلاسما، نیاز کشور برای تولید داروهای مشتق از پلاسما از جمله آلبومین و IVIG، سالانه حداقل یک میلیون و دویست هزار لیتر است. سازمان انتقال خون ایران سالانه سیصد هزار لیتر از پلاسمای مازاد خود را در اختیار پالایشگرها قرار می‌دهد تا داروهای مشتق از پلاسما تولید و در داخل کشور مصرف شود. دو پالایشگر داخلی در این زمینه فعالیت می‌کنند و بخشی از پلاسمای اضافی نیز به پالایشگرهای خارج از کشور ارسال می‌شود.

محصولات نهایی پس از فرایند پالایش برای مصرف به کشور بازمی‌گردند و چرخه تولید داروهای حیاتی تکمیل می‌شود. ایران تنها کشور منطقه است که پلاسمای آن از نظر کیفیت و کمیت با استانداردهای کشورهای آلمان و اتریش مطابقت دارد. این دستاورد باعث شده امکان ارسال پلاسمای ایرانی به این کشورها برای تولید داروهای بیولوژیک فراهم شود و جایگاه صادراتی کشور را در بازار سلامت جهانی ارتقا دهد.