ایران مهلت پیشنهاد دیپلماتیک را به دو روز کاهش داد

اسماعیل بقایی با کاهش مهلت پیشنهاد ایران به دو روز از جدیت تهران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه انتقاد شدیدی از سردرگمی آمریکا و عدم ثبات مواضع آن در مذاکرات وارد کرد و بر حفظ غنی‌سازی تاکید نمود.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در گفت‌وگوی اخیر با شبکه تلویزیونی المیادین، با تشریح آخرین وضعیت تعاملات میان تهران و واشنگتن، از کاهش مهلت اجرای طرح پیشنهادی ایران خبر داد. وی با اشاره به این اقدام مهم دیپلماتیک، اعلام کرد که تهران مهلت اجرای پیشنهاد خود را از هفت روز به دو روز کاهش داده است تا جدیت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران را در مسیر دیپلماسی به اثبات برساند.

نقد سردرگمی ساختاری در دولت آمریکا

بقایی در توضیح دلایل کاهش زمان ارائه شده، بر لزوم نشان دادن تصمیم قاطع تهران تاکید کرد. وی در عین حال با انتقاد تند از رویکرد واشنگتن، اظهار داشت که در داخل دولت ایالات متحده سردرگمی آشکاری میان نهادهای مسئول و مقامات اجرایی درباره اینکه چه کسی اختیار اصلی مذاکره با ایران را دارد، وجود دارد. این بی‌نظمی داخلی باعث شده است تا برخی مقامات آمریکایی مواضع و مطالبات کاملاً متناقضی را مطرح کنند که فرآیند دیپلماتیک را با چالش مواجه می‌سازد.

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سخنگوی وزارت خارجه همچنین به عوامل سیاسی داخلی آمریکا اشاره کرد و بیان داشت که به نظر می‌رسد بخشی از رویکردهای متغیر واشنگتن تحت تاثیر محاسبات سیاست داخلی و ملاحظات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ این کشور قرار دارد. وی تصریح کرد که واشنگتن به‌طور مستمر اهداف و خواسته‌های خود را تغییر می‌دهد و عملاً با این رویکرد ناپایدار، اهداف مذاکراتی را جابه‌جا می‌کند که این موضوع اعتماد طرف‌ها را خدشه‌دار می‌سازد.

شفافیت اقدامات و مکانیزم‌های ارتباطی تهران

در مقابل این نوسانات، بقایی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران مواضع و پیشنهادهای خود را به‌صورت کاملاً شفاف و از طریق میانجی‌های بین‌المللی مطرح ساخته است. وی یادآور شد که با وجود تفاوت‌های اساسی، ارتباطات میان طرف‌ها همچنان از طریق دیدارهای مستقیم و تماس‌های تلفنی فعال بوده و این بستر برای پیشبرد گفت‌وگوها فراهم است. ایران بر این باور است که ثبات در مطالبات، شرط اولیه برای هرگونه پیشرفت در مسیر حل‌وفصل اختلافات است.

این مقام دیپلمات همچنین با انتقاد از تغییر مداوم استراتژی‌های آمریکایی، هشدار داد که جابه‌جایی اهداف در میانه راه، نه تنها به پیشرفت کمک نمی‌کند بلکه اعتبار توافقات احتمالی را نیز به خطر می‌اندازد. تهران در این مسیر اصرار دارد که شفافیت و پایبندی به اصول اولیه، تنها راهکار موثر برای خروج از بن‌بست‌های دیپلماتیک فعلی است.

بازرسی‌های محدود در نیروگاه بوشهر و توجیه فنی

بخش دیگری از صحبت‌های بقایی به موضوع همکاری‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص داشت. وی گزارش داد که بازرسان آژانس حدود ۱۰ روز پیش برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای از نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران سفر کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، محدوده این بازرسی‌ها صرفاً به نیروگاه بوشهر و آن دسته از تأسیسات هسته‌ای محدود بوده است که در شرایط کنونی امکان فراهم‌سازی مقدمات لازم برای بازدید از آن‌ها وجود داشته است.

بقایی در خصوص تأسیسات دیگر افزود که در شرایط فعلی، پروتکل و سازوکار مشخصی برای بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده وجود ندارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دستورالعمل مشخصی برای انجام چنین بازرسی‌هایی در اختیار ندارد. وی با اشاره به تهدیدهای مستمر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای کشور، تأکید کرد که در چنین اتمسفر امنیتی ناامن، طرح موضوع بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده از هرگونه توجیه فنی و امنیتی برخوردار نیست و این رویکرد آمریکایی‌ها می‌تواند امنیت ملی ایران را تهدید کند.

موضع قاطع ایران درباره مواد غنی‌شده و نظارت

سخنگوی وزارت امور خارجه موضع صریح و غیرقابل مذاکره جمهوری اسلامی ایران را درباره مواد هسته‌ای غنی‌شده تشریح کرد. وی با رد هرگونه احتمال خروج این مواد از کشور، اعلام کرد که انتقال مواد غنی‌شده به خارج از ایران به هیچ عنوان مطرح نیست و اساسا دلیلی موجه برای چنین اقدامی وجود ندارد. این موضع‌گیری در حالی است که نحوه نظارت آژانس و چارچوب همکاری‌های هسته‌ای از جمله محورهای اصلی اختلاف میان تهران و واشنگتن محسوب می‌شود.

بقایی در پایان این گفت‌وگو بار دیگر بر موضع ایران درباره حفظ مواد غنی‌شده در داخل کشور تاکید کرد و ضرورت برخورداری مذاکرات از چارچوبی روشن و باثبات را یادآوری نمود. وی همچنین اشاره کوتاهی به تحولات منطقه‌ای داشت و بیان کرد که اسرائیل تلاش می‌کند آمریکا را در باتلاق جنگ با ایران گرفتار کند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دیپلماسی فعال و قدرت بازدارندگی، در حال هدایت تحولات به نفع منافع ملی خود است.