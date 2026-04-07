ایران در آستانه تحولات: وحدت ملی و مقابله با تجاوز

متن حاضر، با تأکید بر اهمیت اتحاد و همبستگی ملی، به بررسی وضعیت کنونی ایران در مواجهه با تهدیدات و حملات خارجی میپردازد. این متن، ضمن اشاره به تلاشهای دشمن برای تضعیف ایران، بر ضرورت دفاع از تمامیت ارضی و پاسداشت ارزشهای ملی تأکید دارد. همچنین، از نقشآفرینی همه اقشار جامعه در این برهه حساس تاریخی سخن گفته میشود و بر لزوم حمایت از نیروهای مدافع کشور تأکید میشود. نویسنده با اشاره به جنایات دشمن، از نهادهای بینالمللی میخواهد تا در جهت برقراری صلح و عدالت تلاش کنند.
اندیشیدن به وطن و آرزوی سربلندی و عظمت آن، و تلاش در این راه، نقطه مشترک هر ایران ی است، و هر کس که ایران را دوست دارد. ایران ، یعنی سرزمین ملتی بزرگ، دارای تمدن و فرهنگی پویا که انبوهی از زنان، مردان، اقوام و مذاهب را در طول تاریخ گرد هم آورده و راه عزتمندی را به آنان نشان داده است. امروزه آتش جنگ ی تجاوز کارانه که علیه ایران و ایران یان برپا شده، شعلهورتر شده و نیّت پلید بانیان آن، لحظه به لحظه آشکارتر میشود.
اکنون دشمن بدون پروا میگوید که میخواهد ایران را به عصر حجر برگرداند و برای رسیدن به اهدافش، سرمایههای حیاتی، منابع انسانی، و ابزارهای توسعه، اقتدار و پیشرفت کشور، از جمله زیربناهای صنعتی و اقتصادی، نیروگاهها، پالایشگاهها، پلها، کارخانهها، مدارس، دانشگاهها، و دیگر مراکز علمی و پژوهشی را بیش از پیش هدف قرار داده است. این اقدامات، جلوههایی از جنایت علیه بشریت است که دولت آمریکا و رژیم آدمکش اسرائیل، با بازگشت به توحش نفرتانگیز و بیمهار، و نقض معیارهای اخلاقی، قانونی، و تعهدات بینالمللی، به انجام آن پرداختهاند. افسوس و درد که آنها هر روز بیش از پیش بر طبل جنگ، تهدید، و تخریب میکوبند، در حالی که نهادهای بینالمللی همچنان ساکت و بیتفاوت، و احیاناً همنوا با تجاوز، در شعلهورتر شدن این آتش سهیم شدهاند. در این میان، ملت بزرگ ایران، حماسه تابآوری و ایستادگی را در برابر تجاوز و جنگ بیرحمانه میسراید. در این لحظه تلخ تاریخی، باید با هر گرایش و سلیقهای به وطن و دفاع از سرزمین و یکپارچگی آن اندیشید، و در پی دفع و رفع خطری بود که جان و جهان ایرانی را هدف گرفته است. ملت بزرگ ایران، با همه رنجها، دردها، و محرومیتهایی که داشته و دارد، چنانکه در طول تاریخ نشان داده، با حفظ یکپارچگی و وحدت ملی در برابر تجاوز و جنگ، با تحمل و رواداری نسبت به یکدیگر در داخل، و درک و پاسداشت تکثر و همه تفاوتهای دینی، قومی، جنسیتی، و نسلی، توانایی شگرفی از خود نشان داده و خواهد داد. امید است که حاکمیت نیز این تکثر و همبستگی را به خوبی دریابد، و در گفتار و کردار، راه را برای نقشآفرینی همه دلسوزان این مرز و بوم، در داخل و خارج، و در جنگ و پس از جنگ، بگشاید و آن را پاس دارد. همچنین، باید بداند که نظام حکمرانی توانمند، نظامی برآمده از خواست همه مردم، و ملتزم و متکی به رضایت اکثریت آنان است. در این موقعیت خطیر، بر دست و بازوی رزمندگان و مدافعان عزت و استقلال و تمامیت ارضی، که مایه افتخار کشور و احترام آزادگان جهان شدهاند، بوسه میزنم، و حمایت از آنان را وظیفه دینی و ملی خود و هممیهنان عزیز میدانم. امید دارم که از جنگ ویرانگر کنونی که بر سرزمین آباد ایران و ملت صلحطلب ما تحمیل شده، عزتمندانه عبور کنیم، و به آیندهای روشن میاندیشم که با لطف و عنایت خداوند، اراده تمامی مردم، و درایت و دوراندیشی مسئولان، نصیب ما شود. انتظار دارم که مصلحان، رهبران، و نهادهای نیکاندیش دینی، سیاسی، مدنی، و بینالمللی، در صف مظلومیت، حق، و صلح بایستند، و سایه شوم جنگی خانمانسوز را از سر ایرانیان و ملتهای درگیر جنگ کوتاه کنند
