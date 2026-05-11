ایران در پاسخ به مذاکرات جاری با آمریکا، فهرستی گسترده از مطالبات را مطرح کرده که با واکنش تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روبهرو شده است. تهران در این فهرست، توقف محاصره دریایی آمریکا، پایان فوری جنگ، تضمین آتشبس در لبنان، لغو کامل تحریمهای آمریکا، آزادسازی اموال بلوکهشده و ازسرگیری صادرات نفت بدون محدودیت را به آمریکا پیشنهاد داده است...
بر اساس این گزارش که به نقل از شبکه لبنانی المیادین منتشر شده، ایران خواستار پایان فوری جنگ، تضمین آتشبس در لبنان، لغو کامل تحریمهای آمریکا، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و ازسرگیری بدون محدودیت صادرات نفت ایران شده است. این گزارش میگوید تهران آتشبس در لبنان را «خط قرمز» توصیف کرده و در عین حال خواهان کنترل تنگه هرمز و مذاکره برای دستیابی به توافقی گسترده بوده است..
