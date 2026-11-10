وزیران دفاع ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایجاد مقر فرماندهی پیشرو در کویت موافقت کردند. این تصمیم پس از جنگ ۲۸ فوریه و حملات موشکی اتخاذ شد.

وزیران دفاع شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایجاد یک مقر پیشرفته و دائمی برای فرماندهی نظامی مشترک در کشور کویت موافقت کردند. این تصمیم تاریخی در پی جنگ اخیر که از ۲۸ فوریه آغاز شد و افزایش نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه درباره تهدیدات موشکی و پهپادی اتخاذ شده است. این اقدام به عنوان گامی اساسی در جهت تقویت هماهنگی دفاعی و افزایش بازدارندگی نظامی در برابر تهدیدات منطقه‌ای تلقی می‌شود.

تصویب مقر پیشرو در نشست بحرین

شورای همکاری خلیج فارس که متشکل از عربستان سعودی، امارات عربی متحده، قطر، کویت، بحرین و عمان است، در پایان نشست شورای دفاع مشترک خود در منامه پایتخت بحرین، با ایجاد این مرکز موافقت نمود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه دهم نوامبر به نقل از جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گزارش داد که کشورهای عضو علاوه بر تصویب مکان این مقر، با اختصاص نیروهای "متناسب" برای استقرار در آن نیز موافقت کرده‌اند. این تصمیم پس از بیست‌وسومین نشست شورای دفاع مشترک اعلام شد و نشان‌دهنده اراده قوی اعضا برای یکپارچه‌سازی ساختارهای دفاعی است.

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تأثیر مستقیم جنگ و حملات موشکی

این تصمیم تحت تأثیر مستقیم تبعات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد، اتخاذ شده است. حملات موشکی و پهپادی به کشورهای حوزه خلیج فارس، اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی و تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی از عوامل کلیدی این تصمیم‌گیری بوده‌اند. به گفته تحلیلگران، انتخاب کویت نشان می‌دهد کشورهای عربی خلیج فارس در پی تقویت همکاری‌های نظامی و افزایش توان دفاعی خود برای مقابله با حمله‌های احتمالی و دیگر تهدیدات منطقه‌ای هستند.

ساختار فرماندهی و موقعیت استراتژیک

این مقر پیشرفته در کویت به عنوان بخشی از ساختار "فرماندهی نظامی مشترک" فعالیت خواهد کرد که مرکز اصلی آن در ریاض قرار دارد. این فرماندهی از سال ۲۰۱۳ میلادی برای برنامه‌ریزی و مدیریت عملیات مشترک ایجاد شده و در سال ۲۰۲۱ در ریاض افتتاح شد. مقام جدید در کویت به عنوان یک فرماندهی پیشرو در چارچوب همین ساختار عمل می‌کند و منظور از فرماندهی پیشرو، مرکز عملیاتی‌ای است که در مقایسه با مقر اصلی به مناطق بالقوه درگیری نزدیک‌تر است.

دیدگاه‌های کارشناسان و هشدارهای امنیتی

مهند سلوم، پژوهشگر غیرمقیم در شورای امور جهانی خاورمیانه، در گفتگو با الجزیره گفته است که استقرار این فرماندهی در کویت به معنای ایجاد حضوری یکپارچه و پایدار در شمال خلیج فارس است. وی تأکید کرد که اهمیت انتخاب کویت فقط به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی‌شود، زیرا این کشور با وجود موضعی میانه‌رو، خود نیز هدف حملات قرار گرفته است. تهدیدها علیه کویت تنها به ایران محدود نمی‌شود و گروه‌های مسلح نزدیک به تهران که در خاک عراق فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند تهدیدی برای کشورهای خلیج فارس باشند.

پیامدهای آتی و همبستگی منطقه‌ای

با وجود این تحولات، بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری میزبان پایگاه‌های نظامی بزرگ آمریکا هستند و واشنگتن همچنان یکی از مهم‌ترین شرکای امنیتی آن‌ها محسوب می‌شود. تحلیلگران بر این باورند که تقویت همکاری نظامی میان کشورهای عربی خلیج فارس لزوماً به معنای کنار گذاشتن همکاری با آمریکا نیست. رهبران منطقه در نشست جده بر ضرورت تکمیل سامانه یکپارچه هشدار زودهنگام در برابر موشک‌های بالستیک و ارتقای توان دفاعی خلیج فارس تأکید کرده بودند که این تصمیم جدید، تحقق‌بخنده آن دستورالعمل‌ها است.